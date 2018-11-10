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О чём говорили и договорились участники саммита ОДКБ в Астане? Итоги – в большом репортаже СТВ
Новости Беларуси. Главное политическое событие недели приняла Астана – саммит Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Главы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также исполняющий обязанности премьер-министра Армении подвели итоги уходящего года в сфере безопасности. Итоги неутешительные. Напряженность растет, как и количество вызовов и угроз: региональные военные конфликты, терроризм, гонка вооружений, незаконная миграция, торговые и информационные войны, кибератаки...
В повестке саммита – более 20 вопросов, согласованных заранее. Единственная так и неразрешенная интрига – кто станет новым генеральным секретарем ОДКБ. Напомним, Армения отозвала экс-руководителя Юрия Хачатурова. Решение о назначении нового генсека отложено до следующей встречи президентов, которая запланирована на 6 декабря.
Президенты Беларуси, России, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана и исполняющий обязанности премьера Армении обсуждали вопросы региональной и глобальной безопасности.
Когда даже в названии блока звучит слово «безопасность», становится понятно, почему большая часть встречи прошла за закрытыми дверями: буквально несколько минут протокольной съемки и почти три часа переговоров на высшем уровне без участия прессы и делегаций.
Кайрат Абдрахманов, министр иностранных дел Казахстана:
По большинству вопросов у Беларуси и наших союзников по ОДКБ – полное взаимопонимание. Но главная интрига так и осталась нерешенной. Дело в том, что генеральный секретарь организации – он был от Армении – досрочно сложил полномочия по инициативе армянской стороны.
На вакантную должность претендовали несколько кандидатур. От Армении – Арутюнян, от России – нынешний исполняющий обязанности генерального секретаря Валерий Семериков. В списке есть и белорусский выдвиженец – государственный секретарь Совбеза Станислав Зась. От комментариев генерал-лейтенант скромно отказался, но заметил: организации нужна «сильная рука».
Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Вопрос чувствительный. Особенно для стран Южной Азии, в которых то и дело полыхают межрегиональные конфликты. Беларусь уже зарекомендовала себя в статусе миротворца. «Минские договоренности», Парламентская ассамблея ОБСЕ, недавняя Мюнхенская конференция – мы хотим и можем выступать в качестве мирной площадки для урегулирования конфликтов.
Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана:
Обеспечить коллективную безопасность – задача не из простых. Особенно в условиях, когда международная обстановка заметно накаляется. Эксперты уже поговаривают о новом этапе «холодной войны».
Масло в огонь подливает Белый дом. На днях прозвучало заявление о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Евгений Прейгерман, политолог:
Мы находимся на пересечении любых военных потоков, при любых сценариях удар будет, в первую очередь, по нам. Это не просто интерес такого кота Леопольда – остановить вооружение в регионе, это просто банальный интерес здесь.
НАТО вообще всё больше втягивает своих участников в военно-политические авантюры. Нынешние масштабные учения блока наделали много шума. И если Берлин заинтересован в сохранении блока как сугубо оборонительного альянса, то Вашингтон стремится расширять влияние. Беларуси этот факт касается напрямую. У границ нашей страны, а значит, и границ ОДКБ, могут появиться военные базы. И здесь важно ответными действиями не спровоцировать новый виток противостояния.
Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:
По итогам саммита главы государств подписали два десятка документов. Например, страны ОДКБ подтвердили свою единую позицию по важности сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подписана декларация – итоговый документ – и заявление о скоординированных действиях в отношении лиц, которые воевали на стороне террористов. Помимо этого, составлен единый список террористических организаций. Это исключает ситуацию, когда запрещенная в какой-то одной стране ОДКБ организация может легально существовать в другой.
Еще один документ, который подписан с подачи Беларуси. В ОДКБ на юридическом уровне закреплен статус наблюдателя и партнера. Очевидно, организация берет курс на расширение.
Государствами-наблюдателями при Парламентской ассамблее ОДКБ уже являются Сербия и Афганистан. Этот статус могут получить Иран и Пакистан. Этот вопрос уже не раз обсуждался. Иран вынужден искать военных союзников, а Пакистан заинтересован в согласованной антитеррористической работе в регионе.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Принят ряд других решений, которые носят, например, закрытый характер, связанные с дислоцированием соответствующих вооруженных структур в рамках ОДКБ, а также ряд решений, связанных с информационной безопасностью, борьбой с терроризмом.
Обсуждали за круглым столом и вопросы военно-технического сотрудничества, в том числе борьбы с наркотрафиком. Правоохранители стран-участниц Договора совместными усилиями перекрыли наркомаршруты. В ходе операции «Канал – Красный бархан» из незаконного оборота изъято 9 тонн наркотиков.
Усиливает ОДКБ и военную составляющую. Военно-политический блок ни разу не участвовал в военных конфликтах. Тем не менее, порох держат сухим. Объединенные войска организации ежегодно тренируются гасить локальные конфликты. Буквально на прошлой неделе завершились очередные маневры «Боевое братство-2018». Практически всю осень военные провели на полигонах Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
Вадим Лукашевич, заместитель командира 103-й воздушно-десантной бригады:
Пожалуй, самую большую угрозу, отметили в Астане, несут войны информационные. Спецоперация «Прокси-2018» за полгода «обезоружила» более 340 тысяч интернет-ресурсов, призывающих к экстремизму. И это один из приоритетов работы ОДКБ в 2019 году. Столица организации переместится в Кыргызстан.
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Новости Беларуси. Главное политическое событие недели приняла Астана – саммит Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе «Неделя»...
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