Коновалов побеждает на выборах главы Хакасии после обработки 99% протоколов

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По данным комиссии после обработки 99,23 процента протоколов, заотдано 100 тысяч 579 голосов (57,63 процента), против — 71 тысяча 858 голосов (41,17 процента).Явка избирателей по состоянию на 19:30 по местному времени — за полчаса до закрытия участков — составила 43,3 процента.Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор, не смог набрать нужного количества голосов.