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Коновалов побеждает на выборах главы Хакасии после обработки 99% протоколов

11.11.2018 21:59 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Единственный кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) по итогам обработки более 99 процентов протоколов побеждает на выборах, свидетельствуют данные ЦИК.

По данным комиссии после обработки 99,23 процента протоколов, за Валентина Коновалова отдано 100 тысяч 579 голосов (57,63 процента), против — 71 тысяча 858 голосов (41,17 процента).

Явка избирателей по состоянию на 19:30 по местному времени — за полчаса до закрытия участков — составила 43,3 процента.

Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор Виктор Зимин, не смог набрать нужного количества голосов.

 
 
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