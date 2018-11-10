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Коновалов побеждает на выборах главы Хакасии после обработки 99% протоколов
Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
По данным комиссии после обработки 99,23 процента протоколов, за Валентина Коновалова отдано 100 тысяч 579 голосов (57,63 процента), против — 71 тысяча 858 голосов (41,17 процента).
Явка избирателей по состоянию на 19:30 по местному времени — за полчаса до закрытия участков — составила 43,3 процента.
Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор Виктор Зимин, не смог набрать нужного количества голосов.
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Явка избирателей составила 43,3 процента.
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