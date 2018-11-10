Надо ли платить пошлину за товар на 300 евро, если часто ездишь за границу? Комментарий таможни



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Таможенники напомнили, что белорусы, которые ездят за границу не чаще раза в три месяца, могут провезти товар для личного пользования весом до 50 кг и стоимостью не выше 1500 евро. А те, кто ездит чаще, — на 20 кг и 300 евро.уточнили специалисты Гомельской таможни.По их словам, если стоимость ввозимого товара близка к ценовому потолку, для ее подтверждения нужнопоясняют таможенники. —Напомним, в странах ЕАЭС решили в очередной раз урезать лимиты на ввоз товаров из-за границы. Так, с 1 января 2019 года жители стран ЕАЭС, путешествующие наземным транспортом, смогут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. Сейчас лимиты составляют 1500 евро и 50 килограммов. Изменения предусмотрены решением Совета Евразийской экономической комиссии № 91 от 1 ноября 2018 года. Новые лимиты будут действовать для жителей всех 5 стран, которые входят в ЕАЭС, в том числе и для Беларуси.