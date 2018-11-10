"Я задыхаюсь". Журналисты узнали последние слова журналиста Хашогги

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Al Jazeera

«Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия».

По словам, последними словамибыли:Согласно аудиозаписи, саудовский журналист скончался спустя семь минут после того, как ему на голову надели полиэтиленовый пакет.Кроме того, как утверждает Караман, перед тем как расчленить тело Хашогги, убийцы разложили на полу полиэтиленовые мешки. Процесс расчленения занял около 15 минут, а осуществил его саудовский судебно-медицинский эксперт, глава саудовского Института судебной медицины, утверждает собеседник.