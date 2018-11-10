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"Я задыхаюсь". Журналисты узнали последние слова журналиста Хашогги

11.11.2018 21:43 — Разное | UDF  
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Фото с сайта tsn.ua
Саудовский журналист Джамаль Хашогги перед смертью говорил, что задыхается и просил снять с его головы мешок. Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera рассказал руководитель журналистского расследования в Turkish Daily Sabah Назиф Караман.

По словам Карамана, последними словами Хашогги были:

«Я задыхаюсь… Снимите этот мешок с моей головы, у меня клаустрофобия».


Согласно аудиозаписи, саудовский журналист скончался спустя семь минут после того, как ему на голову надели полиэтиленовый пакет.

Кроме того, как утверждает Караман, перед тем как расчленить тело Хашогги, убийцы разложили на полу полиэтиленовые мешки. Процесс расчленения занял около 15 минут, а осуществил его саудовский судебно-медицинский эксперт, глава саудовского Института судебной медицины Салах аль-Тубаиги, утверждает собеседник.

 
 
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Джамаль Хашогги перед смертью говорил, что задыхается и просил снять с его головы мешок.
 
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