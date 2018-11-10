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Виктор Гончаренко впервые в карьере обыграл питерский "Зенит"

11.11.2018 21:40 — Разное | UDF  
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Виктор Гончаренко. Фото: twitter.com/pfc_cska
Белорусский тренер Виктор Гончаренко впервые в карьере добился победы над питерским «Зенитом». Московский ЦСКА под его руководством выиграл сегодня в чемпионате России со счетом 2:0.

Москвичи уже в первом тайме нокаутировали лидера чемпионата, забив два гола. Отличились Чалов и Сигурдссон. Далее армейцы уверенно удержали преимущество и довели игру до победы.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Родриго Бекао, Магнуссон, Ефремов, Бийол, Влашич, Щенников, Ахметов (Хосонов, 51), Сигурдссон (Бистрович, 90), Чалов.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Маммана, Нету, Чернов, Ерохин, Маркизио (Заболотный, 46), Мак (Дриусси, 46), Кузяев, Шатов, Дзюба (Эрнани, 74).

ЦСКА после 14 туров занимает в чемпионате России пятое место.

 
 
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Московский ЦСКА под его руководством выиграл сегодня в чемпионате России со счетом 2:0.
 
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