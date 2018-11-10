Заседание пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва состоится 12 ноября, депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в закон о местном управлении и самоуправлении. Об этом сообщили в пресс-службе Палаты представителей.





Всего в перечне заседания десять вопросов. В первом чтении, кроме поправок в закон о местном управлении и самоуправлении, планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые другие законодательные акты.

Во втором чтении планируются к рассмотрению поправки в Лесной кодекс, изменения и дополнения в закон о растительном мире, о безопасности генно-инженерной деятельности. Законодатели намерены рассмотреть и ратификацию ряда международных договоров, в том числе соглашение между правительствами Беларуси и Нидерландов о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах.

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