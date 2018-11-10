ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

12 ноября депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в закон о местном управлении

11.11.2018 21:13 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Заседание пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва состоится 12 ноября, депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в закон о местном управлении и самоуправлении. Об этом сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

12 ноября депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в закон о местном управлении

Всего в перечне заседания десять вопросов. В первом чтении, кроме поправок в закон о местном управлении и самоуправлении, планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые другие законодательные акты.

Во втором чтении планируются к рассмотрению поправки в Лесной кодекс, изменения и дополнения в закон о растительном мире, о безопасности генно-инженерной деятельности. Законодатели намерены рассмотреть и ратификацию ряда международных договоров, в том числе соглашение между правительствами Беларуси и Нидерландов о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных делах.

(Visited 1 times, 1 visits today)
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заседание пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси шестого созыва состоится 12 ноября, депутаты рассмотрят в первом чтении поправки в
 
Новости дня
Новости разные
 
Выйшла ў свет паэма пра Горацкі край
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика