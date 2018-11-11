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В центре Гомеля Renault врезался в столб и перевернулся, погиб водитель
Смертельное ДТП произошло вечером 11 ноября в центре Гомеля. Фото с места аварии
Трагедия случилась примерно в 22.00 на улице Советская. Renault врезался в фонарный столб, а затем перевернулся.
Водитель оказался зажат внутри салона. Очевидцы сообщают, что он умер.
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Трагедия случилась примерно в 22.00 на улице Советская. Renault врезался в фонарный столб, а затем перевернулся.
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