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В центре Гомеля Renault врезался в столб и перевернулся, погиб водитель

11.11.2018 23:46 — Разное | Tut.by  
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Смертельное ДТП произошло вечером 11 ноября в центре Гомеля. Фото с места аварии появились в сообществе «ЧП Гомель».


Трагедия случилась примерно в 22.00 на улице Советская. Renault врезался в фонарный столб, а затем перевернулся.

Водитель оказался зажат внутри салона. Очевидцы сообщают, что он умер.



 
Теги: Гомель
 
 
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Трагедия случилась примерно в 22.00 на улице Советская. Renault врезался в фонарный столб, а затем перевернулся.
 
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