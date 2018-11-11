В странах ЕАЭС хотят интегрировать систему оплаты штрафов и взяться за пенсии гастарбайтеров

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предложила странам ЕАЭС обмениваться информацией об административных правонарушениях и предоставить гражданам возможность уплаты штрафов в любой стране союза. Об этом сообщила директор Департамента трудовой миграции и соцзащиты ЕЭК Паиза Суюмбаева.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«На заседании Совета ЕЭК решено просить государства-члены до 1 февраля 2019 года обеспечить информирование с помощью интернета о совершенных трудящимися административных правонарушениях, ограничениях, административных взысканиях и неисполненных административных наказаниях, а также возможность уплаты штрафов в любой стране союза», – пояснила Паиза Суюмбаева, сообщается на сайте ЕЭК.

Ожидается, что эта инициатива поможет решить проблему закрытия въезда на территорию государств союза для граждан, которые совершили административные правонарушения.

Договор по пенсиям трудовых мигрантов

Кроме того, по словам директора департамента, комиссия "развивает информационное взаимодействие между государствами ЕАЭС по таким важнейшим направлениям трудовой миграции и социальной защиты трудящихся, как сотрудничество в сфере пенсионного обеспечения, содействие организованному набору трудящихся и повышению их мобильности".

В частности, комиссия завершает работу над проектом соглашения о пенсионном обеспечении. Информационное взаимодействие при его реализации будет осуществляться с помощью единой интегрированной информационной системы союза.

«Комиссия заинтересована в развитии более тесного сотрудничества с отраслевыми органами СНГ в сфере трудовой миграции и взаимном обмене опытом», – заключила Паиза Суюмбаева.

Ранее сообщалось, что сейчас ведется подготовка Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС. В ведомстве добавляют, что «базовый принцип, положенный в основу проекта договора, — принцип пропорциональности».

Документом предусмотрено, что каждая из стран союза принимает на себя ответственность по финансированию будущих пенсий трудящихся-мигрантов за периоды работы на своей территории, как если бы эти граждане проживали в стране трудоустройства. «Такой подход предопределяет, что в период работы взносы уплачиваются в пенсионный фонд государства, на территории которого выполняется работа», — поясняли в Минтруда.

Напомним, ранее заведующая отделом человеческого развития и демографии Института экономики НАН, кандидат экономических наук Анастасия Боброва отмечала , что документ содержит ряд норм, на принятие которых соглашаться Беларуси нецелесообразно. «При этом в большинстве случаев доживать свой век наши соотечественники возвращаются на родину. В результате возрастает нагрузка на Фонд соцзащиты», — поясняет Анастасия Боброва. По ее мнению, Беларуси нужно отстаивать вопрос перечисления средств пенсионного страхования в пенсионный фонд государства, гражданином которого является работник — в страну постоянного проживания.