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Тест на внимательность: найдите Мясниковича

11.11.2018 22:28 — Разное | Партизан  
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В Париже состоялись торжества по случаю 100-летия со дня окончания Второй мировой войны. В мероприятиях участвовали более 70 делегации разных стран во главе с президентами. Лукашенко не поехал.

Тест на внимательность: найдите Мясниковича
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По мнению аналитиков, он не хотел в свой первый выезд в Европу после долгого перерыва оказаться в массовке, потому послал в Париж главу Совета республики Михаила Мясниковича. Действительно, тест на внимательность: найдите Мясниковича на этом снимке. Он на нем есть.

Впрочем, быть изгоем неприятно никому. Достаточно взглянуть на фото «бравого Путина», чтобы понять, что бравый он только дома. Да в Беларуси-Таджикистане. А вот в кампании мировых лидеров ему совсем не весело. 

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Ну а что касается Михаила Мясниковича, то он на фото - по правую руку от дамы в ярко-зеленом тюрбане. Однако если бы в Париж Приехал лично Александр Лукашенко, то он все-таки сидел бы не на галерке, а рядом с президентами. Например, рядом с Петром Порошенко. Видимо, пока не с чем Лукашенко пока ехать в Европу. А в присутствии живого Путина говорить о российской угрозе и собственной самостоятельности даже боязно.


 
 
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В Париже состоялись торжества по случаю 100-летия со дня окончания Второй мировой войны. В мероприятиях участвовали более 70 делегации разных стран во главе с...
 
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