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В квартире витебского доктора-правдоруба прошел обыск

11.11.2018 21:23 — Разное | Партизан  
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В субботу 10-го ноября в квартире витебского психиатра Игоря Постнова прошел обыск. Об этом Пастнов сообщил в соцсетях.



Как он пишет, милиционеры искали наркотики, порнографию, фальшивые деньги и переписку с посольствами и правозащитными организациями. А в результате - забрали старый ламповый телевизор «Витязь»...

Как рассказал Игорь Постнов, обыск проводили сотрудники Октябрьского РОВД областного центра в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено против него 13 августа 2018 года за клевету (ч.2 ст. 188 УК РБ) на прокурора города Витебска Юрия Романовского. Дело ведет следователь УСК по Витебской области Людмила Рутковская.

По словам Игоря Постнова, обыск длился два с половиной часа - с 17:30 до 20.00.

"По завершении обыска милиционеры ничего не смогли сделать, кроме как арестовать мой старенький ламповый телевизор, который позже планируют продать, а вырученные с этого деньги передать морально обиженному прокурору Романовскому", - пишет Постнов.

Игорь Постнов сообщает, что это уже пятый обыск в его квартире в течение последних лет.


Как пишет "Витебская весна", за неделю до обыска Игорь Пастнов сообщал также, что в отношении него хотят возбудить еще одно уголовное дело. На этот раз - за оскорбление судьи суда Железнодорожного района Витебска Цыганковой.

 
Теги: Витебск
 
 
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В субботу 10-го ноября в квартире витебского психиатра Игоря Постнова прошел обыск. Об этом Пастнов сообщил в соцсетях.
 
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