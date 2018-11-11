В квартире витебского доктора-правдоруба прошел обыск









Как он пишет, милиционеры искали наркотики, порнографию, фальшивые деньги и переписку с посольствами и правозащитными организациями. А в результате - забрали старый ламповый телевизор «Витязь»...





Как рассказал Игорь Постнов, обыск проводили сотрудники Октябрьского РОВД областного центра в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено против него 13 августа 2018 года за клевету (ч.2 ст. 188 УК РБ) на прокурора города Витебска Юрия Романовского. Дело ведет следователь УСК по Витебской области Людмила Рутковская.





По словам Игоря Постнова, обыск длился два с половиной часа - с 17:30 до 20.00.





"По завершении обыска милиционеры ничего не смогли сделать, кроме как арестовать мой старенький ламповый телевизор, который позже планируют продать, а вырученные с этого деньги передать морально обиженному прокурору Романовскому", - пишет Постнов.





Игорь Постнов сообщает, что это уже пятый обыск в его квартире в течение последних лет.







