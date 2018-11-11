Макрон: У Европы нет альтернативы доллару

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— цитирует Макрона RT.Французский лидер добавил, что к настоящему моменту Европа так и не смогла сделать евроРанее стало известно, что Евросоюз продолжит работать над созданием механизма для расчетов с Ираном, несмотря на санкции США.