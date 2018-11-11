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Макрон: У Европы нет альтернативы доллару

11.11.2018 23:32 — Разное | UDF  
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Фото: Сергей Гунеев/РИА "Новости"
Сейчас у Европы отсутствует альтернатива американской валюте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Так глава государства ответил на вопрос о возможности замены доллара другой валютой в связи с выходом США из соглашения с Ираном.

"Почему? Потому что де-факто доллар обладает международной экстерриториальностью из-за своей силы", — цитирует Макрона RT.

Французский лидер добавил, что к настоящему моменту Европа так и не смогла сделать евро "таким же сильным, как доллар".

Ранее стало известно, что Евросоюз продолжит работать над созданием механизма для расчетов с Ираном, несмотря на санкции США.

 
 
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Сейчас у Европы отсутствует альтернатива американской валюте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
 
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