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Макрон: У Европы нет альтернативы доллару
Фото: Сергей Гунеев/РИА "Новости"
"Почему? Потому что де-факто доллар обладает международной экстерриториальностью из-за своей силы", — цитирует Макрона RT.
Французский лидер добавил, что к настоящему моменту Европа так и не смогла сделать евро "таким же сильным, как доллар".
Ранее стало известно, что Евросоюз продолжит работать над созданием механизма для расчетов с Ираном, несмотря на санкции США.
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Сейчас у Европы отсутствует альтернатива американской валюте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
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