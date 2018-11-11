Пугачеву защитили после жестокой травли



Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com

– в разговоре спризнался член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме. Он напомнил, что гневные слова в адрес Примадонны посыпались на нее сразу после того, как она честно сказала о том, что не сможет выступить на вечереЭксперт даже предположил, о какого рода проблемах со здоровьем может идти речь.– напомнил он.оделился он советом с желчными пользователями Сети.Впрочем, возможно критики не прислушаются к добрым словам Вадима Манукяна в связи с особенностями восприятия окружающего мира. "Складывается ощущение, что осеннее обострение для хейтеров Пугачевой не прошло даром", – подчеркнул эксперт.Как писали "Дни.ру", 10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский" состоялся юбилейный концерт Леонида Агутина, посвященный его 50-летию. На сцене должна была появиться и. Однако 8 ноября на своей официальной страничке в Instagram Примадонна сообщила о том, что не сможет выступить на шоу.– обратилась она к коллеге.Многие фанаты решили, что Примадонна просто стала зазывалой на концерт артиста, ведь поклонники Пугачевой купили билет во многом именно из-за ее фамилии в афише. Некоторые посчитали, что Примадонна просто "слилась" в последний момент.