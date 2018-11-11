ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пугачеву защитили после жестокой травли

11.11.2018 22:10 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
После того, как Алла Пугачева призналась в проблемах со здоровьем, которые не позволят ей принять участие в концерте Леонида Агутина, она стала объектом для полномасштабной травли. Примадонну заподозрили в неискренности – дескать, недомоганием она лишь прикрывает свое нежелание выступать.

"Я презираю людей, которые говорят гадости в отношении людей, тем более тех, которые болеют", – в разговоре с "Дни.ру" признался член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он напомнил, что гневные слова в адрес Примадонны посыпались на нее сразу после того, как она честно сказала о том, что не сможет выступить на вечере Леонида Агутина.

Эксперт даже предположил, о какого рода проблемах со здоровьем может идти речь. "Пугачева уже говорила о том, что у нее проблемы с ногами, вероятно сейчас эта болезнь обострилась", – напомнил он.

"Так может стоило бы просто пожелать народной артистке СССР скорейшего выздоровления, а не заниматься ее травлей в соцсетях, тем более, что она их читает и ей наверняка неприятно видеть всю эту "свалку в интернет-помойке", – поделился он советом с желчными пользователями Сети.

Впрочем, возможно критики не прислушаются к добрым словам Вадима Манукяна в связи с особенностями восприятия окружающего мира. "Складывается ощущение, что осеннее обострение для хейтеров Пугачевой не прошло даром", – подчеркнул эксперт.

Как писали "Дни.ру", 10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский" состоялся юбилейный концерт Леонида Агутина, посвященный его 50-летию. На сцене должна была появиться и Алла Пугачева. Однако 8 ноября на своей официальной страничке в Instagram Примадонна сообщила о том, что не сможет выступить на шоу.

"Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", – обратилась она к коллеге.

Многие фанаты решили, что Примадонна просто стала зазывалой на концерт артиста, ведь поклонники Пугачевой купили билет во многом именно из-за ее фамилии в афише. Некоторые посчитали, что Примадонна просто "слилась" в последний момент.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Примадонну заподозрили в неискренности – дескать, недомоганием она лишь прикрывает свое нежелание выступать.
 
Новости дня
Новости разные
 
Вызывают рак: из российских аптек изымают 8 млн опасных таблеток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика