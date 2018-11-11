Вызывают рак: из российских аптек изымают 8 млн опасных таблеток

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«Несколько производителей отзывали свою продукцию с рынка. Это достаточно большой перечень препаратов».

Как сообщает корреспондентАлексей Квашенкин, по всей стране целыми партиями из аптек и со складов стали изымать таблетки от повышенного давления. Основанием стало письмо Росздравнадзора, и не одно., ведущий специалист по фармдеятельности:Всего — более 8 миллионов таблеток. Разные производители, разные названия, но объединяло их одно: вещество валсартан. Его производят десятки, если не сотни компаний по всему миру. А опасным оказалось сырье, производимое лишь на одном заводе в Китае.