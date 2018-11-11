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Вызывают рак: из российских аптек изымают 8 млн опасных таблеток

11.11.2018 22:07 — Разное | UDF  
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Из аптек по всей России в массовом порядке изымают миллионы упаковок одного из самых популярных средств от повышенного давления. В таблетках обнаружили опасное вещество, произведенное в Китае.

Как сообщает корреспондент НТВ Алексей Квашенкин, по всей стране целыми партиями из аптек и со складов стали изымать таблетки от повышенного давления. Основанием стало письмо Росздравнадзора, и не одно.

Татьяна Юрчик, ведущий специалист по фармдеятельности:

«Несколько производителей отзывали свою продукцию с рынка. Это достаточно большой перечень препаратов».


Всего — более 8 миллионов таблеток. Разные производители, разные названия, но объединяло их одно: вещество валсартан. Его производят десятки, если не сотни компаний по всему миру. А опасным оказалось сырье, производимое лишь на одном заводе в Китае.

 
 
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Из аптек по всей России изымают миллионы упаковок одного из самых популярных средств от повышенного давления.
 
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