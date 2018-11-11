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Тренер женской (U-16) сборной Беларуси по баскетболу Ольга Подобед: «Можно и нужно обходиться без легионеров»
Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки готовятся к решающему рывку: 17 и 21 ноября наша женская сборная проведет заключительные матчи Евроотбора, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
В соперницах – команды Эстонии и Турции. И если прибалтийская команда – явный аутсайдер группы, то вот турецкие баскетболистки – главный фаворит квартета. В преддверии важных поединков о делах в белорусском баскетболе мы поговорим с бывшим игроком национальной сборной, а ныне тренером Ольгой Подобед.
В этом году белорусские баскетболистки не участвовали на чемпионате мира. Впервые с 2007-го года топ-форум прошел без нас. Насколько это тревожный знак?
Ольга Подобед:
«Так сложилось исторически, что в гостях мы играем лучше, чем дома»
Команде предстоит тяжёлый матч на выезде против Турции, тем более дома мы уступили, в связи с этим, как настроение в команде?
Ольга Подобед:
Турецкие болельщики считаются одними из лучших, такая мощная поддержка не помешает нам достичь цели?
В команде все профессионалы, играют уже много лет. Поверьте, человек, который выходит на площадку, умеет абстрагироваться от фанатских выкриков. Более того, он должен их не слышать, а только выполнять установку тренера и хорошо выполнять свою работу на площадке.
«Я всегда говорила, что буду тренером»
Во времена, когда вы с Натальей Трофимовой выходили на один паркет, чувствовали ли у неё организационный запал, который позволял бы сказать – передо мной будущий тренер?
Ольга Подобед:
А что касается вас?
Ольга Подобед:
«Вторых-третьих номеров у нас хватает, а вот с разыгрывающими явная проблема»
Вы были разыгрывающей, после вашего ухода и ухода Натальи Марченко эта позиция всегда оставалась самой проблемной в нашей сборной. Можете ли сказать, что сейчас есть кто-то кто закроет эту позицию?
Ольга Подобед:
А можно ли вообще обойтись без легионеров?
Ольга Подобед:
«Молодым нужно наступать на пятки ветеранам, вытесняя их из сборной»
Всегда интересен вопрос резерва, есть ли у нас надёжное подрастающее поколение?
Ольга Подобед:
«Любому спортсмену нужна постоянная практика»
Как считаете, стоит ли игрокам ехать за игровой практикой за границу или всему можно научиться дома?
Ольга Подобед:
Четыре года назад наша сборная была в дивизионе Б, сейчас играет в элите, в чём секрет этого успеха?
Ольга Подобед:
«Своих девчонок из U-16 обещала не бросать, хочется их вырастить, пробиться с ними в элиту»
А не обидно, что в элиту сборную вывели вы, а теперь приходится тренировать U-16?
Ольга Подобед:
Есть разница в работе с совсем юными девочками и в работе с более взрослыми спортсменками?
Ольга Подобед:
А вот такие маленькие баскетболистки уже понимают, что они защищают честь страны, или просто играют?
Ольга Подобед:
«Вскоре мы увидим мужской европейский баскетбол с участием наших парней»
Наша мужская сборная всегда была на голову ниже женской, но в этом году команда показала хороший результат и едва не вышла на чемпионат Европы. Такой результат удивил?
Ольга Подобед:
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Тренер женской (U-16) сборной Беларуси по баскетболу Ольга Подобед: «Можно и нужно обходиться без легионеров»
Новости Беларуси. Белорусские баскетболистки готовятся к решающему рывку: 17 и 21 ноября наша женская сборная проведет заключительные матчи Евроотбора, сообщили в...
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