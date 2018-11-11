Цена – пополам, а полотенце – целое!

Поздней осенью мы начинаем больше времени проводить дома: кто-то вынужденно, а кто-то добровольно. Холодное время года – просто рай для домоседа! Всегда можно скоротать вечерок в своей квартире, оправдав нежелание выходить на улицу плохой погодой. Но если долго находиться в четырех стенах, то можно невольно захандрить. Чтобы этого не произошло, нужно стараться окружить себя яркими вещами.





Мы в FOROOM знаем, что сочные цвета неизменно поднимают настроение. Поэтому приготовили для вас настоящий сюрприз – скидку 50% на коллекцию ярких махровых полотенец. Они сделаны из качественного материала, который будет отлично впитывать влагу и доставлять приятные тактильные ощущения при соприкосновении с вашей кожей. Полотенца представлены в двух размерах: 40х70см и 50х90см. Благодаря щедрой акции вы сможете купить несколько однотонных или разноцветных полотенец на ваш выбор.



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