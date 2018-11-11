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Цена – пополам, а полотенце – целое!

12.11.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Поздней осенью мы начинаем больше времени проводить дома: кто-то вынужденно, а кто-то добровольно. Холодное время года – просто рай для домоседа! Всегда можно скоротать вечерок в своей квартире, оправдав нежелание выходить на улицу плохой погодой. Но если долго находиться в четырех стенах, то можно невольно захандрить. Чтобы этого не произошло, нужно стараться окружить себя яркими вещами. 

Цена – пополам, а полотенце – целое!

Мы в FOROOM знаем, что сочные цвета неизменно поднимают настроение. Поэтому приготовили для вас настоящий сюрприз – скидку 50% на коллекцию ярких махровых полотенец. Они сделаны из качественного материала, который будет отлично впитывать влагу и доставлять приятные тактильные ощущения при соприкосновении с вашей кожей. Полотенца представлены в двух размерах: 40х70см и 50х90см. Благодаря щедрой акции вы сможете купить несколько однотонных или разноцветных полотенец на ваш выбор.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60521.php

Цена – пополам, а полотенце – целое!

Добавить ярких пятен в интерьер вашего дома и не потратить много денег вам помогут другие товары из акции «Цены пополам». Также в ноябре в сети FOROOM представлен ассортимент товаров со скидками от 11% до 32 % и действует акция «Все по 2 рубля».

Более подробно ознакомиться с акционным ассортиментом можно на нашем сайте: https://www.foroom.by/aktsii-v-roznitse/

FOROOM. Позвольте себе все!

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пн-вс 10.00-21.00
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пн-вс 10.00-20.00
Тел.: (0162) 20-95-36

 
Теги: Брест
 
 
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Поздней осенью мы начинаем больше времени проводить дома: кто-то вынужденно, а кто-то добровольно. Холодное время года – просто рай для домоседа! Всегда можно...
 
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