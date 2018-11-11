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С ул. Орджоникидзе на ГОБК - экскурсия для водителей и пешеходов
12.11.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
Многие автовладельцы не так уж и часто пользовались развязкой на Ленина-Орджоникидзе. Она "славилась" своей запутанностью. Даже опытный водитель мог тут запутаться, что уж говорить о тех, кто недавно за рулём. Но теперь всё изменилось, стало логично и довольно просто, без изысков типа "догадайся сам куда ехать". Проезд, который ранее был односторонним расширили и сделали двусторонним.
Впрочем, сейчас по нему можно доехать только до путепровода, с поворотом на Фомина. Проезд по ГОБК через Зубачёва закрыт - идут работы в рамках строительства Западного обхода. Это уже непонятно и какая очередь. Участок новой улицы Зубачёва (он уже хорошо просматривается) соединит первую очередь и вторую очередь с новым путепроводом, который свяжет собой Дубровку, Речицу и центр.
Обратите внимания, что сроки сдачи объекта - декабрь 2019-го. По всей видимости, движение частично будет организовано и раньше, так обычно делается, а окончательно работы будут завершать "в процессе".
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Многие автовладельцы не так уж и часто пользовались развязкой на Ленина-Орджоникидзе. Она "славилась" своей запутанностью. Даже опытный водитель мог тут...
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