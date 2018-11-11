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Этап первый из четырёх: бульвар Космонавтов обновляют постепенно, но методично

12.11.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Брестчане уже привыкли к новым обстоятельствам - идёт активная реконструкция бульвара Космонавтов на участке от Пушкинской до Ордждоникидзе. Все работы выполнят в четыре этапа, сейчас проводится первый. Это обусловлено необходимостью сохранить возможность движения транспорта с минимальными ограничениями.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60526.php

Этап первый из четырёх: бульвар Космонавтов обновляют постепенно, но методично

Хорошая новость для велосипедистов: вам обещают велодорожку. Естественно, создадут и все удобства и для пешеходов - остановку общественного транспорта оставят на прежнем месте, только выполнят её в соответствии со всеми нормами.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60526.php

Этап первый из четырёх: бульвар Космонавтов обновляют постепенно, но методично

Проезжая часть будет расширена на одну полосу, однако для этого придётся сузить центральную аллею. Её, к слову, тоже реконструируют и обустроят. Пришлось спилить несколько деревьев, однако в городе идёт активная компания по озеленению, и конечно, обеспечены компенсационные посадки с большим перекрытием по необходимому количеству "стволов".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60526.php

Этап первый из четырёх: бульвар Космонавтов обновляют постепенно, но методично

Специалисты КУП «Брестжилстрой» планируют завершить первый этап реконструкции к декабрю, дальше приступят к участку от Мицкевича до Орджоникидзе, а затем уже работы будут идти в обратном направлении.

 
Теги: Новости
 
 
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Брестчане уже привыкли к новым обстоятельствам - идёт активная реконструкция бульвара Космонавтов на участке от Пушкинской до Ордждоникидзе. Все работы выполнят...
 
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