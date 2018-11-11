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В Бресте состоялся концерт и выставка в честь Дня независимости Польши
12.11.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте проходят празднования по случаю национального праздника соседнего государства: 11 ноября в
2018 год проходит под эгидой 100-летия обретения Польшей независимости.
Областная филармония, выступление хора "Згода" и харцерской организации.
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В Бресте проходят празднования по случаю национального праздника соседнего государства: 11 ноября в Польше День независимости. 2018 год проходит под эгидой 100-летия...
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