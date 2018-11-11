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В Бресте состоялся концерт и выставка в честь Дня независимости Польши

12.11.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте проходят празднования по случаю национального праздника соседнего государства: 11 ноября в Польше День независимости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60525.php

В Бресте состоялся концерт и выставка в честь Дня независимости Польши

2018 год проходит под эгидой 100-летия обретения Польшей независимости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60525.php

В Бресте состоялся концерт и выставка в честь Дня независимости Польши

Областная филармония, выступление хора "Згода" и харцерской организации. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60525.php

В Бресте состоялся концерт и выставка в честь Дня независимости Польши


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60525.php

В Бресте состоялся концерт и выставка в честь Дня независимости Польши


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60525.php

В Бресте состоялся концерт и выставка в честь Дня независимости Польши

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте проходят празднования по случаю национального праздника соседнего государства: 11 ноября в Польше День независимости. 2018 год проходит под эгидой 100-летия...
 
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