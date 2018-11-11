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78-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу под Кобрином, нашли и передали медикам
12.11.2018 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
9 ноября 2018 года в Кобринский райотдел милиции поступило заявление о пропавшей 78-летней женщине. Сообщалось, что Мария Васильевна Савчук, 1940 года рождения,жительница д. Хабовичи Кобринского района, около 11.00 ушла в лес за грибами и заблудилась. Вечером, до того как разрядился мобильный телефон, пенсионерка успела сообщить родным, что не может найти дорогу домой.
Фото Кобринского отдела Департамента охраны
В лесном массиве между д. Липово и аг. Дивин Кобринского района, в 35 км от г. Кобрина, были организованы поисковые мероприятия. К поискам были привлечены сотрудники Кобринского отдела Департамента охраны. Старший сержант милиции кинолог Андрей Рогов со своей служебной собакой по кличке «Опер» около четырёх часов прочёсывали лес. С помощью личных вещей пропавшей псу удалось выйти на след, который уходил вглубь лесного массива. Пройдя около 2-х км собака, потеряла след и около 23.15 прекратила работу.
По словам начальника Кобринского отдела охраны, подполковника милиции Ульяна Колядича, место, где служебная собака остановилась, милиционеры сообщили волонтерам
В поисках заблудившейся женщины принимали участие сотрудники Кобринского РОВД и
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9 ноября 2018 года в Кобринский райотдел милиции поступило заявление о пропавшей 78-летней женщине. Сообщалось, что Мария Васильевна Савчук, 1940 года...
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