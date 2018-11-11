"Нечего было кушать": От отравления грибами умерла семья из четырех человек

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В Электростали умерла семья из четырёх человек: родители и двое детей 2009 и 2016 года рождения.Следователи рассматривали все возможные версии произошедшего: криминал или отравление газом. Однако ничего не подтвердилось.Местные жители рассказали правоохранителям, что накануне глава семьи ходил в лес за грибами. Действительно, ничего кроме них и пакета кефира в холодильнике погибшей семьи обнаружено не было.Выяснилось, что у них не хватало денег на продукты. Мать лечилась от алкогольной зависимости, отец нигде не работал. Таким образом, все четверо жили лишь на детское пособие.Также соседи рассказали, что в этой семье частым явлением были застолья. Кроме того, мать часто оставляла отцу детей и на долгое время уходила выпивать в компанию друзей-собутыльников.Тела детей и двоих взрослых будут подвержены экспертизе.