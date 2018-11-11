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На закрытом совещании в РКК «Энергия» глава «Роскосмоса»предложил для проверки безопасности нового космического корабля «Федерация» помещать внутрь конструкторов во время испытаний, напомнив о методах сталинского режима. Видео с совещания было опубликовано в социальных сетях.— сказал Рогозин.Независимый эксперт, на странице которого был опубликован фрагмент видео, в разговоре сотметил, что видео еще вчера вечером было опубликовано на YouTube. Ролик появился 10 ноября, в день проведения закрытого совещания в РКК «Энергия» на канале «Кинохроника»​. Доступ к видео открывается только по ссылке, в общем списке видеозаписей канала он не отображается.Первым о словах Рогозина про «метод Сталина» сообщило агентствосо ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. После публикации видео госкорпорация прокомментировала слова Рогозина.— заявили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». Разговор Рогозина с разработчиками в госкорпорации назвалидобавили в пресс-службе.Система аварийного спасения (САС) смогла обеспечить удачное приземление экипажа космического корабля «Союз МС-10», потерпевшего крушение после запуска. «Союз-ФГ» должен был доставить очередную миссию на МКС в составе космонавтаи американского астронавта Ника Хейга. Однако уже на 118-й секунде полета произошла авария и экипажу пришлось эвакуироваться.Причиной катастрофы, как установила аварийная комиссия, стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. Из-за нее не открылась крышка сопла увода бокового блока от центрального. Датчик, по версии экспертов, был деформирован при монтаже на космодроме Байконур. В комиссии не исключили, что такой же дефект может быть найден и на других ракетах.О том, что повреждение произошло при сборке на Байконуре, РБК 21 октября рассказывал источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, произошло это непреднамеренно.Авария ракеты «Союз-ФГ» стала первой в отечественной пилотируемой космонавтике за последние 35 лет.