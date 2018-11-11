

Леонид Заико. Фото: Еврорадио

В «Экономических диалогах» впоинтересовался, не кажется ли его собеседнику, что, когда вошел во вкус власти, занялся мистикой с РПЦ, а потом решил идти по путив плане экономики.ответил. —Заико вспомнил, как в 2000-х годах Путин, вдохновленный советской империей, надел белый халат и поехал в какой-то коровник: