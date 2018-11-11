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Астрологи назвали знаки Зодиака, которым будет сказочно везти в 2019 году
Иллюстративное фото
Астрологи предвещают удачу в жизни некоторых знаков Зодиака 2019 году. В то время другим представителям зодиакального круга придется стать терпеливее и усвоить важные жизненные уроки.
Овен
Много перемен в жизни ждет в 2019 году у Овнов. В начале года им будет сопутствовать удача во всех делах. Второе полугодие менее удачно, но им на помощь придут близкие люди.
Телец
Главной проблемой 2019 года для Тельцов, будет обострение хронических заболеваний. В этот период важно заняться собственным оздоровлением, чтобы не получить серьёзных осложнений в будущем.
Близнецы
Спокойный период в 2019 году будет в жизни Близнецов. Они с легкостью смогут избежать различных проблем. Удача их ожидает во всех начинаниях.
Рак
Решением скопившихся неурядиц будут заняты в 2019 году Раки. Им предстоит сделать серьёзный выбор, это затронет сферу карьеры и личной жизни.
Лев
Львы в 2019 году станут баловнями судьбы, у них ожидается успех во всех сферах жизни. Важно в этот период прямо идти к намеченным целям, только тогда всё получится.
Дева
Повысят свою самооценку и утвердятся в обществе 2019 году Девы. В этот период они будут склонны помогать всем нуждающимся, но главное вовремя остановиться. Так как существует вероятность, что некоторые люди, воспользовавшись их доверием, сядут им на шею.
Весы
Множество перемен в жизни Весов ожидается в 2019 году. Притом, какими они будут положительными или отрицательными напрямую зависит от них самих.
Скорпион
Много различных и увлекательных событий в 2019 году, произойдёт у Скорпионов. Это затронет все сферы их жизни, будь то карьера или личная жизнь.
Стрелец
Нелегко сложится 2019 год у Стрельцов, им предстоит преодолеть множество испытаний. Но представители этого знака не имеющие пару встретят свою вторую половинку, с которой проживут всю свою жизнь.
Козерог
Появится возможность стать богатыми в 2019 году у Козерогов. Их ожидает множество финансовых возможностей и перспективных проектов.
Водолей
На протяжении всего 2019 года будут всесторонне развиваться Водолеи. Это поможет им обрести уверенность в своих силах. В основном же их ждет удача в личной жизни, а также материальное благополучие.
Рыбы
2019 год кардинально изменить жизнь Рыб. Они добьются перспективных результатов во всех сферах жизни. Важно в это время не сидеть, сложа руки, а приложить все усилия для достижения заветных целей.
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В преддверии наступающего года Желтого Кабана, каждому человеку интересно будет ли этот период для него успешным.
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