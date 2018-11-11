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Прогноз по курсам валют: доллар может вырасти до 2,15 рублей

12.11.2018 05:48 — Разное | Myfin  
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фото: Myfin.by

Прогноз по курсам валют: доллар может вырасти до 2,15 рублей

На завершившейся неделе белорусский рубль укрепился к валютной корзине. Динамика отдельных валют, как обычно, подчинялась тому, что происходило на внешних рынках. Там происходили достаточно активные вещи: серьезно укреплялся доллар к другим мировым валютам, включая евро.

Активно падал российский рубль. В частности, валютная пара евро/доллар снизилась с 1,1430 до 1,1340, или на 0,9%.

При этом даже падающий евро подорожал к российскому рублю на 1,2%, а доллар подорожал к российскому рублю на 2,1%. При этом впервые с середины сентября доллар к российскому рублю достиг 67 рублей. Это происходило на фоне заметного падения нефтяных котировок.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Минувшая валютная неделя была достаточно спокойной для белорусского рубля.
 
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