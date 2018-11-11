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Прогноз по курсам валют: доллар может вырасти до 2,15 рублей
– На завершившейся неделе белорусский рубль укрепился к валютной корзине. Динамика отдельных валют, как обычно, подчинялась тому, что происходило на внешних рынках. Там происходили достаточно активные вещи: серьезно укреплялся доллар к другим мировым валютам, включая евро.
Активно падал российский рубль. В частности, валютная пара
При этом даже падающий евро подорожал к российскому рублю на 1,2%, а доллар подорожал к российскому рублю на 2,1%. При этом впервые с середины сентября доллар к российскому рублю достиг 67 рублей. Это происходило на фоне заметного падения нефтяных котировок.
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Минувшая валютная неделя была достаточно спокойной для белорусского рубля.
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