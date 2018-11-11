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На сахарный завод в Жабинку снова привезли артиллерийский снаряд
Инцидент произошел вчера, ранним утром, при просеивании очередной партии свеклы.
В камнеловушке оказался 76-мм артиллерийский снаряд времен ВОВ. Опасную находку обнаружили работники - и незамедлительно вызвали саперов. Специалисты в/ч № 5526 безопасно извлекли и уничтожили опасную находку. Эвакуация персонала со свеклопункта и предприятия не потребовалась.
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Инцидент произошел вчера, ранним утром, при просеивании очередной партии свеклы.
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