СМИ опубликовали фотографии убитых заключенных во время бунта в колонии на севере Таджикистана, всего 47 погибших









По последним данным количество убитых заключенных достигло 47 человек, еще 121 ранены.





На фотографиях видно, что тела убитых положены на бетонном полу в неизвестном помещении в двух рядах.





Беспорядки в колонии строгого режима вспыхнули в ночь на 8 ноября.





В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен. «Бунтовщики были вооружены холодным оружием», - отметил ранее источник. Однако, позже другой источник сообщил, что один из заключенных разоружил охранника и начал стрелять из автомата по охранникам.





Ответственность за нападение в Худжандской тюрьме взяла на себя террористическая организация ИГ.





Источник в правоохранительных органах Сугдской области сообщил, что ночью 7 ноября два дежурных надзирателя в исправительно-трудовой колонии (ИТК) № 3 города Худжанд на севере Таджикистана заставили одного из заключенных раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, что стало причиной бунта в одном из отрядов заключенных.



