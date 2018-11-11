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СМИ опубликовали фотографии убитых заключенных во время бунта в колонии на севере Таджикистана, всего 47 погибших
В Facebook опубликованы две фотографии, на которых, по словам авторов, изображены заключенные, убитые ночью 7 ноября во время жестокого подавления бунта в ИТК-3 города Худжанд на севере Таджикистана, сообщает информагентство
По последним данным количество убитых заключенных достигло 47 человек, еще 121 ранены.
На фотографиях видно, что тела убитых положены на бетонном полу в неизвестном помещении в двух рядах.
Беспорядки в колонии строгого режима вспыхнули в ночь на 8 ноября.
В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен. «Бунтовщики были вооружены холодным оружием», - отметил ранее источник. Однако, позже другой источник сообщил, что один из заключенных разоружил охранника и начал стрелять из автомата по охранникам.
Ответственность за нападение в Худжандской тюрьме взяла на себя террористическая организация ИГ.
Источник в правоохранительных органах Сугдской области сообщил, что ночью 7 ноября два дежурных надзирателя в исправительно-трудовой колонии (ИТК) № 3 города Худжанд на севере Таджикистана заставили одного из заключенных раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, что стало причиной бунта в одном из отрядов заключенных.
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СМИ опубликовали фотографии убитых заключенных во время бунта в колонии на севере Таджикистана, всего 47 погибших
В Facebook опубликованы две фотографии, на которых, по словам авторов, изображены заключенные, убитые ночью 7 ноября во время жестокого подавления бунта в ИТК-3 города...
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