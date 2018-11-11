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Скоро почту белорусам смогут доставлять беспилотники
Пилотный проект по доставке беспилотниками почтовых отправлений запущен в Беларуси, сообщил в эфире телеканала
"Мы сейчас запустили пилотный проект совместно с РУП "Белпочта", который предусматривает доставку беспилотниками почтовых отправлений. На этом проекте мы хотим обкатать многие идеи и технологии", - рассказал Сикорский.
По словам главы Департамента авиации, за развитием таких технологий – будущее. Он подчеркнул: чем раньше в стране снимут любые барьеры для беспилотников, тем больше преимуществ можно будет получить.
Однако упрощение условий не означает полную либерализацию: по словам главы профильного департамента, контроль за использованием таких аппаратов планируют усилить.
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Пилотный проект по доставке беспилотниками почтовых отправлений запущен в Беларуси, сообщил в эфире телеканала СТВ директор Департамента по авиации Минтранса...
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