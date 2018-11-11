ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скоро почту белорусам смогут доставлять беспилотники

12.11.2018 07:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Пилотный проект по доставке беспилотниками почтовых отправлений запущен в Беларуси, сообщил в эфире телеканала СТВ директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.

"Мы сейчас запустили пилотный проект совместно с РУП "Белпочта", который предусматривает доставку беспилотниками почтовых отправлений. На этом проекте мы хотим обкатать многие идеи и технологии", - рассказал Сикорский.

По словам главы Департамента авиации, за развитием таких технологий – будущее. Он подчеркнул: чем раньше в стране снимут любые барьеры для беспилотников, тем больше преимуществ можно будет получить.

Однако упрощение условий не означает полную либерализацию: по словам главы профильного департамента, контроль за использованием таких аппаратов планируют усилить.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пилотный проект по доставке беспилотниками почтовых отправлений запущен в Беларуси, сообщил в эфире телеканала СТВ директор Департамента по авиации Минтранса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Андрей Скурат: Во взаимодействии с правоохранительными органами, всеми субъектами профилактики удается снизить уровень правонарушений и преступлений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика