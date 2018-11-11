Скоро почту белорусам смогут доставлять беспилотники

"Мы сейчас запустили пилотный проект совместно с РУП "Белпочта", который предусматривает доставку беспилотниками почтовых отправлений. На этом проекте мы хотим обкатать многие идеи и технологии", - рассказал Сикорский.





По словам главы Департамента авиации, за развитием таких технологий – будущее. Он подчеркнул: чем раньше в стране снимут любые барьеры для беспилотников, тем больше преимуществ можно будет получить.





Однако упрощение условий не означает полную либерализацию: по словам главы профильного департамента, контроль за использованием таких аппаратов планируют усилить.



