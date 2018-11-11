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Президент Дуда посмертно наградил выдающихся поляков

12.11.2018 07:08 — Разное | Партизан  
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Лауреаты Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри и Владислав Реймонт, а также 23 других лиц, посмертно награждены Орденом Белого Орла.



Президент Анджей Дуда 11 ноября наградил посмертно Орденом Белого Орла 25 выдающихся писателей, художников, ученых, государственных и общественных деятелей, духовных лиц. Среди награжденных - лауреаты Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри и Владислав Реймонт, политики Роман Дмовский, Игнацы Дашиньский, Енджей Морачевский, композитор Кароль Шимановский, художник Войцех Коссак, математик Стефан Банах. Во время торжественной церемонии в Королевском Замке в Варшаве ордена от имении награжденных приняли члены семей и представители учреждений.

Как сообщает Польское радио, глава государства, в частности, отметил, что награждение посмертно лиц, внесших огромный вклад в обретение независимости Польши и прославивших в мире ее имя, является доказательством тому, что Польша не забывает о выдающихся представителях народа. «Все эти награды были присуждены посмертно, но я верю в то, что наши соотечественники смотрят на нас и воспринимают этот момент с удовлетворением. Я хотел бы, чтобы они тоже чувствовали, что Польша все еще помнит о них и ценит большую вклад, который они внесли на благо Родины», - сказал во время церемонии президент Анджей Дуда.


 
 
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Лауреаты Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри и Владислав Реймонт, а также 23 других лиц, посмертно награждены Орденом Белого Орла.
 
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