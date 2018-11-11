|
Президент Дуда посмертно наградил выдающихся поляков
Лауреаты Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри и Владислав Реймонт, а также 23 других лиц, посмертно награждены Орденом Белого Орла.
Президент Анджей Дуда 11 ноября наградил посмертно Орденом Белого Орла 25 выдающихся писателей, художников, ученых, государственных и общественных деятелей, духовных лиц. Среди награжденных - лауреаты Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри и Владислав Реймонт, политики Роман Дмовский, Игнацы Дашиньский, Енджей Морачевский, композитор Кароль Шимановский, художник Войцех Коссак, математик Стефан Банах. Во время торжественной церемонии в Королевском Замке в Варшаве ордена от имении награжденных приняли члены семей и представители учреждений.
Как сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лауреаты Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри и Владислав Реймонт, а также 23 других лиц, посмертно награждены Орденом Белого Орла.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)