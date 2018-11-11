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Александр Гагиев: снегохранилище — это несложно. Достаточно трех бетонных стен, где поменьше солнца

12.11.2018 07:05 — Разное | Партизан  
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Директор РЦОП "Раубичи" Александр Гагиев в программе "PRO спорт. Итоги недели" на канале "Беларусь 5" растолковал, что отсутствие достаточного количества снега в течение зимы не станет большой проблемой для проведения в 2022 году этапа Кубка мира по биатоону.



- Будут ли дооборудоваться трибуны?

- В целом наш комплекс соответствует самой высокой категории "А", а значит, здесь можно проводить соревнования любого уровня. Для чемпионата Европы, например, достаточно категории "В". Но с учетом этапа Кубка мира, с учетом того, что не все желающие смогут попасть и увидеть биатлон, планируем поставить дополнительные трибуны. Примерно на полторы тысячи. Плюс сегодняшние трибуны уже вмещают 3-4 тысячи. Плюс по периметру трассы. Стоит отметить, что нам не хватает переходных мостов. Их тоже закажем, чтобы зрители не ходили по трассе. Мы решили все сделать на высоком уровне. Эти нюансы устраним.

- Планируется ли постройка специального снегохранилища?

- Да, есть такая инициатива с нашей стороны. Опрос обсуждается на уровне Раубичей. Изучали опыт Финляндии, Австрии, где есть подобные объекты. На самом деле это несложно. Достаточно трех бетонных стен, где поменьше солнца. В зависимости от того, сколько снега надо, рассчитывается вместимость. Мировая практика позволяет хранить снег в течение целого сезона. Его накапливают в конце года и держат до следующего. Даже при жарком лете потери снега составляют лишь около 30 процентов. Этой зимой поэкспериментируем. Впрочем, очень многое уже сделано. Спасибо Минспорта, которое устранило проблемные моменты по насосам, которые ведут к пушкам.


 
 
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Директор РЦОП "Раубичи" Александр Гагиев в программе "PRO спорт. Итоги недели" на канале "Беларусь 5" растолковал, что отсутствие достаточного количества снега в...
 
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