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Генсек ООН: Переживаемая человечеством эпоха напоминает время перед Первой или Второй мировыми войнами
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Парижском форуме мира заявил о своем беспокойстве в связи с тем, что переживаемая человечеством эпоха напоминает время перед Первой или Второй Мировыми войнами.
"По моему мнению, несколько явлений сегодняшнего дня имеют множество параллелей как с началом XX века, так и с 1930-и годами, и это дает нам основания бояться, что в результате (этой тенденции) может произойти непредвиденная цепь событий", - приводит слова генсека
Также Гуттереш предупредил об опасности "поляризации политической жизни" и о нарастающих противоречиях в мировой торговле.
"Ослабление демократического духа компромисса и безразличие к коллективным нормам - это двойной разрушитель принципа мультилатерализма (принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами - ред)", - отметил он.
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Генсек ООН: Переживаемая человечеством эпоха напоминает время перед Первой или Второй мировыми войнами
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на Парижском форуме мира заявил о своем беспокойстве в связи с тем, что переживаемая человечеством эпоха напоминает...
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