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Путепровод Металлистов в Витебске открыли для движения: там изменилась разметка

12.11.2018 07:53 — Разное | Tut.by  
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Вечером 11 ноября на путепроводе Металлистов в Витебске завершился ремонт, и мост открыли для движения транспорта.


Ремонт на путепроводе Металлистов начался 5 ноября — именно по нему пустят автобусы и маршрутки после закрытия на реконструкцию Полоцкого путепровода.

Сначала планировали, что ремонт продлится до пятницы, 9 ноября, но затем работы продлили еще и на выходные. После обеда в воскресенье, 11 ноября, с путепровода начали убирать блоки, перегораживающие движение, а вечером его уже открыли для транспорта.


На западном конце путепровода нанесли новую дорожную разметку. За счет этого увеличилось место для транспорта, поворачивающего налево на перекрестке улиц Некрасова и Леонова.

На путепроводе укрепили конструкции и расширили дорогу на съезде с виадука, сообщил телеканал «Витебск».


 
Теги: Витебск
 
 
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Теперь увеличилось место для транспорта, поворачивающего налево на перекрестке улиц Некрасова и Леонова.
 
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