|
Путепровод Металлистов в Витебске открыли для движения: там изменилась разметка
Вечером 11 ноября на путепроводе Металлистов в Витебске завершился
Ремонт на путепроводе Металлистов начался 5 ноября — именно по нему пустят автобусы и маршрутки
Сначала планировали, что ремонт продлится до пятницы, 9 ноября, но затем работы продлили еще и на выходные. После обеда в воскресенье, 11 ноября, с путепровода начали убирать блоки, перегораживающие движение, а вечером его уже открыли для транспорта.
На западном конце путепровода нанесли новую дорожную разметку. За счет этого увеличилось место для транспорта, поворачивающего налево на перекрестке улиц Некрасова и Леонова.
На путепроводе укрепили конструкции и расширили дорогу на съезде с виадука,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь увеличилось место для транспорта, поворачивающего налево на перекрестке улиц Некрасова и Леонова.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)