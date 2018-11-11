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Apple сообщила о дефектах в iPhone X и MacBook Pro

12.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Корпорация Apple заявила, что в некоторых ее смартфонах модели iPhone X и в ноутбуках MacBook Pro могут наблюдаться производственные дефекты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Компания Apple установила, что у «части дисплеев iPhone X могут наблюдаться проблемы с реагированием на прикосновения» пользователя. Это может произойти из-за отказа одного из компонентов, установленных в модуле дисплея.

В Apple отметили, что в таком случае весь сенсорный экран смартфона или же его часть могут постоянно или время от времени не реагировать на контакт с пальцами владельца. Также могут наблюдаться случаи, при которых дисплей начинает функционировать самостоятельно, без каких-либо прикосновений к нему.

 
 
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Корпорация Apple заявила, что в некоторых ее смартфонах модели iPhone X и в ноутбуках MacBook Pro могут наблюдаться производственные дефекты. Об этом говорится в сообщении,...
 
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