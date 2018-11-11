В Беларуси будут созданы комфортные условия для операторов беспилотных систем, сообщил в эфире телеканала СТВ в программе «Неделя» директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, сообщает БЕЛТА.

«Наша цель — создать комфортные условия для операторов беспилотных систем для их массового применения. Мы сейчас запустили пилотный проект совместно с РУП «Белпочта», который предусматривает доставку беспилотниками почтовых отправлений. На этом проекте мы хотим обкатать многие идеи и технологии. За этим будущее, и чем раньше мы снимем любые барьеры для развития беспилотных летательных аппаратов, тем больше конкретных преимуществ мы получим», — уверен Артем Сикорский.

В то же время, отметил он, планируется усилить контроль за использованием беспилотных летательных аппаратов.