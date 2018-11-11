Всемирная неделя предпринимательства открывается в Беларуси

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) открывается сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Ключевым ее событием станет первая в стране выставка-форум инновационных компаний и стартапов Gew Belarus, которая развернется 13 и 14 ноября в Национальном выставочном центре «Белэкспо». Форум соберет на одной площадке представителей бизнеса и власти для обмена опытом, определения стратегий развития, получения ценных знаний и установления полезных связей.

13 ноября при поддержке посольства Великобритании в Беларуси проводится стартап-соревнование Belbiz Battle. Конкурс будет полезен для компаний реального сектора, организаций поддержки и построения инфраструктуры, а также нового поколения предпринимателей. Belbiz Battle — лучшая возможность заявить о своей идее на республиканском уровне, привлечь новых пользователей и получить доступ к европейским бизнес-акселераторам. В этом году будут отобраны пять команд-победителей — они отправятся в Лондон, где будут представлены международным инвесторам.