Стать суворовцем удается только самым целеустремленным

Сотни мальчишек из разных уголков Беларуси стремятся поступить в Минское суворовское военное училище. Но стать суворовцем удается только самым настойчивым и целеустремленным.







Илью Сантоцкого из Гродно, Александра Дымовича из деревни Селец Лидского района, Артема Мурашко из Миратич Кореличского района, Даниила Лозко из Зельвы и других наших земляков не испугали ни рассказы о строгой дисциплине, ни будущая разлука с родственниками. 12-летние мальчишки выдержали все вступительные испытания и были зачислены на первый курс.



– Всегда мечтал быть сильным, смелым, опорой для своих родных. Однажды по телевизору увидел, как на параде в День Независимости первыми шли мальчишки-суворовцы. Я присмотрелся: они все чуть старше меня, красивые, гордые, сильные – будущие офицеры. Загорелся мечтой стать таким, как они, – говорит курсант училища.









Сегодня в стенах училища немало представителей Гродненщины.



– Рад за своих земляков, – делится впечатлениями суворовец выпускного курса Роман Буценец. – Я из Гродно, и когда узнаю, что в училище поступили ребята из моих краев, стараюсь помогать им во всем. У нас есть ритуал – посвящение в суворовцы. Первого сентября первому курсу вручают алые погоны, а затем старший курс пришивает их на форму первокурсникам. Искал своих земляков, чтобы пришить им погоны. Надеюсь, у них все сложится отлично.



В училище мальчишки поступают после окончания шестого класса. Срок обучения – 5 лет. Все суворовцы находятся на полном государственном обеспечении, а это четырехразовое питание, обеспечение повседневной и парадной формой одежды, обувью. Им выплачивается стипендия. Суворовцы – постоянные участники всех торжественных мероприятий в столице, они бесплатно посещают крупнейшие выставки города, театры, музеи.









Ни для кого не секрет, что в училище существуют свои правила, которые необходимо выполнять. Если в армии солдаты встают в 6.00, то в училище команда «Рота, подъем!» звучит в 7 утра. Зарядка, затем завтрак и занятия. На повышенном уровне изучаются физика, математика, иностранные языки. Кроме общеобразовательных предметов есть много военных дисциплин: огневая, тактическая и строевая подготовка. Стоят в расписании этика и эстетика и обязательные бальные танцы, которые ведет профессиональный хореограф. Традиционным стал новогодний суворовско-кадетский бал с мазурками, венскими вальсами и распорядителем бала, на который приглашаются учащиеся всех кадетских училищ страны.



В стенах училища формируется настоящее кадетское братство, своя уникальная атмосфера. Шутка ли, жить бок о бок 24 часа в сутки! Помогают во всем командиры и офицеры-воспитатели, среди которых немало бывших суворовцев. Да и начальник училища генерал-майор Александр Науменко в свое время закончил Минское суворовское. Офицеры не понаслышке знают, как сложно приходится мальчишкам, но терпеливо помогают преодолевать все трудности, обучают азам военной службы.









Суворовцы неоднократно поднимались на высшие ступеньки пьедесталов республиканских и городских спартакиад. Доброй традицией стало проведение спортивных праздников и состязаний по различным видам спорта между подразделениями.



– В этом году я перешел на второй курс – рассказал суворовец Артур Вазенков из деревни Верх-Лида Лидского района. – Поступить в суворовское мечтал с детства. Сначала было нелегко привыкнуть к новому образу жизни, коллективу, но теперь мне здесь очень нравится.