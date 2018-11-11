Мемориальный комплекс по линии противостояния в годы Первой мировой войны и историко-краеведческий музей 11 ноября посетила российская делегация Фонда сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив «Мир ради жизни».





С первых дней своей деятельности Фонд «Мир ради жизни» является социально-ориентированной некоммерческой организацией, оказывая общественно полезные услуги в сфере общего и дополнительного образования детей, граждан пожилого возраста и инвалидов. Одним из направлений деятельности фонда является разработка и реализация собственных программ и проектов туристско-экскурсионной деятельности по содействию военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.





В Беларусь российская делегация, в состав которой вошли представители Пермского края, Московской области и Москвы, приехали в рамках акции-поездки «Во имя чести и славы русского солдата». Поездка связана со столетием окончания Первой мировой войны, которая в течение 2,5 лет проходила на территории Беларуси.





- Мы посчитали своим долгом приехать из Москвы сюда для того, чтобы почтить память тех солдат и офицеров, которые погибли на полях сражений Первой мировой войны. Сморгонь – это святое место, а этот мемориал – яркое подтверждение значимости тех событий, которые имели место здесь в годы Первой мировой войны, - пояснил директор фонда Александр Новиков.

До Сморгони делегация побывала в Бресте , Телеханах, Барановичах и в Минске . Везде россияне посещали места, связанные с военными событиями вековой давности.





По словам Александра Новикова, тема Первой мировой войны, участия в ней и памяти о героических страницах русской военной истории в России и Беларуси начинает возрождаться. Более того, она требует глубокого переосмысления, считает он.

Побывав на мемориальном комплексе, увидев его состояние, Александр Новиков говорит, что в скором времени намерен информировать об этом Постоянный комитет Союзного государства.









- Во-первых, мы будем говорить о необходимости расширения контактов в рамках этих экскурсий. Нужно, чтобы с российской и белорусской сторон были налажены подобные поездки. Что же касается состояния этого мемориала, то, безусловно, он требует внимания. Для этого необходимо соответствующее финансирование. Оно позволит поддерживать его в том состоянии, в котором это должно быть. Эта общая наша забота и наш долг перед предками, которые здесь сражались, - резюмировал Александр Новиков.