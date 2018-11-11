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Сморгонь посетила российская делегация Фонда "Мир ради жизни"

12.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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 Мемориальный комплекс по линии противостояния в годы Первой мировой войны и историко-краеведческий музей 11 ноября посетила российская делегация Фонда сохранения исторической памяти и поддержки патриотических инициатив «Мир ради жизни». 
 
Сморгонь посетила российская делегация Фонда "Мир ради жизни"
 
С первых дней своей деятельности Фонд «Мир ради жизни» является социально-ориентированной некоммерческой организацией, оказывая общественно полезные услуги в сфере общего и дополнительного образования детей, граждан пожилого возраста и инвалидов. Одним из направлений деятельности фонда является разработка и реализация собственных программ и проектов туристско-экскурсионной деятельности по содействию военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
 
Сморгонь посетила российская делегация Фонда "Мир ради жизни"
 
В Беларусь российская делегация, в состав которой вошли представители Пермского края, Московской области и Москвы, приехали в рамках акции-поездки «Во имя чести и славы русского солдата». Поездка связана со столетием окончания Первой мировой войны, которая в течение 2,5 лет проходила на территории Беларуси.
 
Сморгонь посетила российская делегация Фонда "Мир ради жизни"
 
- Мы посчитали своим долгом приехать из Москвы сюда для того, чтобы почтить память тех солдат и офицеров, которые погибли на полях сражений Первой мировой войны. Сморгонь – это святое место, а этот мемориал – яркое подтверждение значимости тех событий, которые имели место здесь в годы Первой мировой войны, - пояснил директор фонда Александр Новиков.
 
До Сморгони делегация побывала в Бресте, Телеханах, Барановичах и в Минске. Везде россияне посещали места, связанные с военными событиями вековой давности. 
 
Сморгонь посетила российская делегация Фонда "Мир ради жизни"
 
По словам Александра Новикова, тема Первой мировой войны, участия в ней и памяти о героических страницах русской военной истории в России и Беларуси начинает возрождаться. Более того, она требует глубокого переосмысления, считает он.
 
Побывав на мемориальном комплексе, увидев его состояние, Александр Новиков говорит, что в скором времени намерен информировать об этом Постоянный комитет Союзного государства.
 
Сморгонь посетила российская делегация Фонда "Мир ради жизни"
Сморгонь посетила российская делегация Фонда "Мир ради жизни"
 
- Во-первых, мы будем говорить о необходимости расширения контактов в рамках этих экскурсий. Нужно, чтобы с российской и белорусской сторон были налажены подобные поездки. Что же касается состояния этого мемориала, то, безусловно, он требует внимания. Для этого необходимо соответствующее финансирование. Оно позволит поддерживать его в том состоянии, в котором это должно быть. Эта общая наша забота и наш долг перед предками, которые здесь сражались, - резюмировал Александр Новиков.
 
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мемориальный комплекс по линии противостояния в годы Первой мировой войны и историко-краеведческий музей 11 ноября посетила российская делегация Фонда сохранения...
 
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