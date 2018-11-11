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К столетию окончания первой мировой войны - уникальные фото немецкого фотографа

12.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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К столетию окончания первой мировой войны - уникальные фото немецкого фотографа

Вчера, 11 ноября, исполнилось ровно 100 лет с дня окончания первой мировой войны, в которой потери мирного населения Беларуси в результате боевых действий были несравнимо меньше, чем во Вторую мировую войну. Называется цифра до 60 тысяч человек, хотя не до конца понятен механизм подсчета. 

Та война еще не была так пропитана идеологией, как следующая. Это была борьба, прежде всего, армий - они воевали между собой, не затрагивая напрямую местных жителей. Не производились карательные акции, не было «партизанщины» в привычном понимании.

К столетию окончания первой мировой войны - уникальные фото немецкого фотографа

На фото: мост в Гродно, подорванный в 1915 году русскими войсками при отступлении.

Россия стала единственной страной, что умудрилась потерпеть поражение от Германии, котрая войну проиграла. Это, вместе с землями западной Беларуси, в том числе и Волковыска, была цена которую большевики заплатили за удержание власти. Гордиться таким не приходилось, потому война и перешла в разряд забытых.

К столетию окончания первой мировой войны - уникальные фото немецкого фотографа
На фото: немецкие солдаты с белорусскими детьми, Гродненская область, 1916 год.

К столетию окончания первой мировой войны - уникальные фото немецкого фотографа

Фото: полевой кинотеатр для немецкий солдат

К столетию окончания первой мировой войны - уникальные фото немецкого фотографа
Фото: немецкие солдаты на сельхозработах

 

К столетию окончания первой мировой войны - уникальные фото немецкого фотографа

Фото: Братание русских и немецких солдат возле Огинского канала

 

К столетию окончания первой мировой войны - уникальные фото немецкого фотографа
Фото: немецкие солдаты со Сморгонскими девушками

 

К столетию окончания первой мировой войны - уникальные фото немецкого фотографа
 Фото: знаменитые русские дороги

К столетию окончания первой мировой войны - уникальные фото немецкого фотографа

Фото: немецкая землянка

К столетию окончания первой мировой войны - уникальные фото немецкого фотографа
Фото: русские солдаты строят землянки

 

К столетию окончания первой мировой войны - уникальные фото немецкого фотографа

Фото: семья крестьян Гродненской области

Если вам нравятся исторические фото связанные с Волковыском, приглашаем зайти на наш проект - foto.volkovysk.by на котором собрано более тысячи фото разных столетий из Волковыска и окрестностей.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вчера, 11 ноября, исполнилось ровно 100 лет с дня окончания первой мировой войны, в которой потери мирного населения Беларуси в...
 
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