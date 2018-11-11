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К столетию окончания первой мировой войны - уникальные фото немецкого фотографа
12.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Вчера, 11 ноября, исполнилось ровно 100 лет с дня окончания первой мировой войны, в которой потери мирного населения Беларуси в результате боевых действий были несравнимо меньше, чем во Вторую мировую войну. Называется цифра до 60 тысяч человек, хотя не до конца понятен механизм подсчета.
Та война еще не была так пропитана идеологией, как следующая. Это была борьба, прежде всего, армий - они воевали между собой, не затрагивая напрямую местных жителей. Не производились карательные акции, не было «партизанщины» в привычном понимании.
На фото: мост в Гродно, подорванный в 1915 году русскими войсками при отступлении.
Россия стала единственной страной, что умудрилась потерпеть поражение от Германии, котрая войну проиграла. Это, вместе с землями западной Беларуси, в том числе и Волковыска, была цена которую большевики заплатили за удержание власти. Гордиться таким не приходилось, потому война и перешла в разряд забытых.
Фото: полевой кинотеатр для немецкий солдат
Фото: Братание русских и немецких солдат возле Огинского канала
Фото: немецкая землянка
Фото: семья крестьян Гродненской области
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Вчера, 11 ноября, исполнилось ровно 100 лет с дня окончания первой мировой войны, в которой потери мирного населения Беларуси в...
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