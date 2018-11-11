Продолжаем публиковать лучшие по мнению редакции рецепты, присланные на конкурс «Мастер-класс от читателей» . Сегодня вместе с сетью гипермаркетов «Корона» рассказываем, как сделать простой в приготовлении, но нетривиальный сырный суп с курицей, креветками и картофелем. По словам автора, такое блюдо не только отлично утоляет голод, но и помогает найти общий язык с девушками.

Минчанин Андрей, приславший заявку на конкурс, в своем письме рассказал: «Рецепт полностью оригинальный — такой не найдете в интернете! Для подачи по желанию можно посыпать блюдо сухариками из белого хлеба. Кстати, этим супом я покорил свою девушку, с которой мы уже вместе три года!»

Ингредиенты:

Вода — 1,5−2 л;

Картофель — 2 шт.;

Лук — 1 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Куриное филе — 1−2 шт.;

Креветки — 200 г (очищенные, размороженные);

Плавленый сыр (например, «Дружба») — 200−300 г;

Лимон — 1 шт.;

Сливочное масло — 50 г;

Соль, шафран, черный и красный перец — по вкусу.





Приготовление:

1. Кипятим воду, опускаем в нее филе.





2. Нарезаем кубиками картофель.





3. Добавляем его в кастрюлю. Варим около 20 минут, снимая пенку.





4. Пока филе варится, мелко нарезаем лук.





5. Затем трем на мелкой терке морковь.





6. Растапливаем в сковороде сливочное масло.





7. Обжариваем в нем морковь и лук до золотистого цвета.





8. Достаем из кастрюли сваренное филе.





9. На его место добавляем пассерованные лук и морковь.





10. Солим, добавляем черный и красный перец, а также шафран.





11. Хорошо перемешиваем.





12. Нарезаем кубиками плавленый сыр, добавляем его в суп.





13. Варим, помешивая, до полного растворения сыра.





14. Берем отварное филе, нарезаем мелкими кубиками.





15. Добавляем его в суп.





16. Теперь всыпаем размороженные креветки.





17. Бросаем три кружочка лимона.





18. Варим суп еще 5−10 минут.





19. Разливаем по тарелкам, подаем горячим, украсив лимоном и зеленью.





20. Приятного аппетита!





Советы по выбору продуктов Продукты для блюда, как обычно, выбираем с нашим экспертом — поваром ресторана «Амстердам» Андреем Жичко. — Начнем с главного ингредиента сырного супа — собственно, сыра, — рассказывает он. — Автор рецепта рекомендует нам использовать «Дружбу». У этого продукта достаточно высокая жирность — 55 процентов. Именно по этой причине он легко и быстро растворяется в горячей воде. Но блюдо получается не самым «легким», да и при длительном хранении жир из супа будет «отслаиваться». Поэтому если вы следите за фигурой и планируете растянуть потребление блюда на долгий срок, можете выбрать сыр с более привычной жирностью 30−45 процентов.

— Что касается креветок, то тут все индивидуально, — рассказывает Андрей. — В рецепте, который прислал Дмитрий, использовались замороженные «из пакета». Они достаточно мелкие, но для супа это хороший вариант — не нужно вылавливать самое вкусное, креветки попадут в каждую порцию. Если же вы предпочитаете подолгу смаковать морепродукты, можно взять с десяток крупных императорских. Суп с таким ингредиентом будет не только вкусным, но и красивым, так как крупные креветки выступят на поверхности.

— Еще один важный ингредиент — морковь, — утверждает эксперт. — Здесь главный показатель — цвет. Морковь должна быть ярко-оранжевой, именно это обычно указывает на содержание в ней каротина. Обязательно стоит обратить внимание на твердость — это знак свежести продукта.



Итак, Андрей, приславший рецепт в редакцию, как и остальные победители проекта «Мастер-класс от читателей», получит в подарок сертификат на 200 BYN.

А уже через неделю мы расскажем и покажем, как приготовить очередное блюдо и назовем имя третьего победителя. Следите за проектом!

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