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Сырный суп для покорения девушки. Второй рецепт конкурса "Мастер-класс от читателей"

12.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Продолжаем публиковать лучшие по мнению редакции рецепты, присланные на конкурс «Мастер-класс от читателей». Сегодня вместе с сетью гипермаркетов «Корона» рассказываем, как сделать простой в приготовлении, но нетривиальный сырный суп с курицей, креветками и картофелем. По словам автора, такое блюдо не только отлично утоляет голод, но и помогает найти общий язык с девушками.

Минчанин Андрей, приславший заявку на конкурс, в своем письме рассказал: «Рецепт полностью оригинальный — такой не найдете в интернете! Для подачи по желанию можно посыпать блюдо сухариками из белого хлеба. Кстати, этим супом я покорил свою девушку, с которой мы уже вместе три года!»

Ингредиенты:

Вода — 1,5−2 л;
Картофель — 2 шт.;
Лук — 1 шт.;
Морковь — 1 шт.;
Куриное филе — 1−2 шт.;
Креветки — 200 г (очищенные, размороженные);
Плавленый сыр (например, «Дружба») — 200−300 г;
Лимон — 1 шт.;
Сливочное масло — 50 г;
Соль, шафран, черный и красный перец — по вкусу.


Приготовление:

1. Кипятим воду, опускаем в нее филе.


2. Нарезаем кубиками картофель.


3. Добавляем его в кастрюлю. Варим около 20 минут, снимая пенку.


4. Пока филе варится, мелко нарезаем лук.


5. Затем трем на мелкой терке морковь.


6. Растапливаем в сковороде сливочное масло.


7. Обжариваем в нем морковь и лук до золотистого цвета.


8. Достаем из кастрюли сваренное филе.


9. На его место добавляем пассерованные лук и морковь.


10. Солим, добавляем черный и красный перец, а также шафран.


11. Хорошо перемешиваем.


12. Нарезаем кубиками плавленый сыр, добавляем его в суп.


13. Варим, помешивая, до полного растворения сыра.


14. Берем отварное филе, нарезаем мелкими кубиками.


15. Добавляем его в суп.


16. Теперь всыпаем размороженные креветки.


17. Бросаем три кружочка лимона.


18. Варим суп еще 5−10 минут.


19. Разливаем по тарелкам, подаем горячим, украсив лимоном и зеленью.


20. Приятного аппетита!


Советы по выбору продуктов

Продукты для блюда, как обычно, выбираем с нашим экспертом — поваром ресторана «Амстердам» Андреем Жичко.

— Начнем с главного ингредиента сырного супа — собственно, сыра, — рассказывает он. — Автор рецепта рекомендует нам использовать «Дружбу». У этого продукта достаточно высокая жирность — 55 процентов. Именно по этой причине он легко и быстро растворяется в горячей воде. Но блюдо получается не самым «легким», да и при длительном хранении жир из супа будет «отслаиваться». Поэтому если вы следите за фигурой и планируете растянуть потребление блюда на долгий срок, можете выбрать сыр с более привычной жирностью 30−45 процентов.


— Что касается креветок, то тут все индивидуально, — рассказывает Андрей. — В рецепте, который прислал Дмитрий, использовались замороженные «из пакета». Они достаточно мелкие, но для супа это хороший вариант — не нужно вылавливать самое вкусное, креветки попадут в каждую порцию. Если же вы предпочитаете подолгу смаковать морепродукты, можно взять с десяток крупных императорских. Суп с таким ингредиентом будет не только вкусным, но и красивым, так как крупные креветки выступят на поверхности.


— Еще один важный ингредиент — морковь, — утверждает эксперт. — Здесь главный показатель — цвет. Морковь должна быть ярко-оранжевой, именно это обычно указывает на содержание в ней каротина. Обязательно стоит обратить внимание на твердость — это знак свежести продукта.


Итак, Андрей, приславший рецепт в редакцию, как и остальные победители проекта «Мастер-класс от читателей», получит в подарок сертификат на 200 BYN.

А уже через неделю мы расскажем и покажем, как приготовить очередное блюдо и назовем имя третьего победителя. Следите за проектом!

Партнер проекта:

Получайте удовольствие от приготовления любимого блюда каждый день! Только по 31 декабря в гипермаркетах «Корона» проходит акция: скидки до 50% на определённый ассортимент ножей и кухонных аксессуаров Fiskars™!

 
 
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Продолжаем публиковать рецепты, присланные на конкурс "Мастер-класс от читателей". Сегодня готовим сырный суп с курицей и креветками - блюдо, которое помогло нашему...
 
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