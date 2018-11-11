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Сырный суп для покорения девушки. Второй рецепт конкурса "Мастер-класс от читателей"
Продолжаем публиковать лучшие по мнению редакции рецепты, присланные на конкурс
Минчанин Андрей, приславший заявку на конкурс, в своем письме рассказал: «Рецепт полностью оригинальный — такой не найдете в интернете! Для подачи по желанию можно посыпать блюдо сухариками из белого хлеба. Кстати, этим супом я покорил свою девушку, с которой мы уже вместе три года!»
Ингредиенты:
Вода — 1,5−2 л;
Приготовление:
1. Кипятим воду, опускаем в нее филе.
2. Нарезаем кубиками картофель.
3. Добавляем его в кастрюлю. Варим около 20 минут, снимая пенку.
4. Пока филе варится, мелко нарезаем лук.
5. Затем трем на мелкой терке морковь.
6. Растапливаем в сковороде сливочное масло.
7. Обжариваем в нем морковь и лук до золотистого цвета.
8. Достаем из кастрюли сваренное филе.
9. На его место добавляем пассерованные лук и морковь.
10. Солим, добавляем черный и красный перец, а также шафран.
11. Хорошо перемешиваем.
12. Нарезаем кубиками плавленый сыр, добавляем его в суп.
13. Варим, помешивая, до полного растворения сыра.
14. Берем отварное филе, нарезаем мелкими кубиками.
15. Добавляем его в суп.
16. Теперь всыпаем размороженные креветки.
17. Бросаем три кружочка лимона.
18. Варим суп еще 5−10 минут.
19. Разливаем по тарелкам, подаем горячим, украсив лимоном и зеленью.
20. Приятного аппетита!
Советы по выбору продуктов
Продукты для блюда, как обычно, выбираем с нашим экспертом — поваром ресторана «Амстердам» Андреем Жичко.
— Начнем с главного ингредиента сырного супа — собственно, сыра, — рассказывает он. — Автор рецепта рекомендует нам использовать «Дружбу». У этого продукта достаточно высокая жирность — 55 процентов. Именно по этой причине он легко и быстро растворяется в горячей воде. Но блюдо получается не самым «легким», да и при длительном хранении жир из супа будет «отслаиваться». Поэтому если вы следите за фигурой и планируете растянуть потребление блюда на долгий срок, можете выбрать сыр с более привычной жирностью 30−45 процентов.
— Что касается креветок, то тут все индивидуально, — рассказывает Андрей. — В рецепте, который прислал Дмитрий, использовались замороженные «из пакета». Они достаточно мелкие, но для супа это хороший вариант — не нужно вылавливать самое вкусное, креветки попадут в каждую порцию. Если же вы предпочитаете подолгу смаковать морепродукты, можно взять с десяток крупных императорских. Суп с таким ингредиентом будет не только вкусным, но и красивым, так как крупные креветки выступят на поверхности.
— Еще один важный ингредиент — морковь, — утверждает эксперт. — Здесь главный показатель — цвет. Морковь должна быть ярко-оранжевой, именно это обычно указывает на содержание в ней каротина. Обязательно стоит обратить внимание на твердость — это знак свежести продукта.
Итак, Андрей, приславший рецепт в редакцию, как и остальные победители проекта «Мастер-класс от читателей», получит в подарок сертификат на 200 BYN.
А уже через неделю мы расскажем и покажем, как приготовить очередное блюдо и назовем имя третьего победителя. Следите за проектом!
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Продолжаем публиковать рецепты, присланные на конкурс "Мастер-класс от читателей". Сегодня готовим сырный суп с курицей и креветками - блюдо, которое помогло нашему...
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