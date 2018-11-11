Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко побывала на шоу «Макаенка, 9» , которое выходит на телеканале «Беларусь 1».

Одетой в платье теннисистке предложили сыграть в бадминтон с ведущим программы Евгением Перлиным, при этом по ходу игры оба отвечали на блиц-вопросы: Соболенко — о Белтелерадиокомпании, Перлин — о теннисе.

Кроме того, 11-я ракетка мира ответила на вопросы Евгения Перлина о ее любви к Китаю, о том, где и как спортсмнка собирается встречать Новый год, и что изменилось в ее жизни за последнее время.

— В голове как-то все поменялось. С приходом нового тренера [Дмитрия Турсунова] все стало на место. Раньше был какой-то хаос, все тараканы сбежались в одно место. А теперь они нашли свои места и, собственно, я начала играть, — сказала Арина Соболенко.