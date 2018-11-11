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В Беларуси усилят контроль за уклоняющимися от распределения выпускниками

12.11.2018 09:00 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси усилят контроль за уклоняющимися от распределения выпускниками

фото: kp.by

Минобразования предлагает «принять исчерпывающие меры по взысканию средств, затраченных на обучение».

Каждый случай неприбытия выпускника по месту распределения должен быть разобран детально. Об этот говорится в письме, направленном министерством в местные органы власти, Академию наук и ассоциацию нанимателей, пишет TUT.BY. Документ разослан также в

республиканские советы ректоров учреждений высшего образования, директоров учреждений профессионально-технического и среднего специального образования.

В письме констатируется, что большое количество выпускников, обязанных отработать по распределению, не приступает к работе. По мнению Минобразования, это свидетельствует о «недостаточной работе учреждений образования с самими выпускниками и заказчиками кадров, а также о невыполнении в полном объеме заказа на подготовку кадров».

Каждый факт уклонения от распределения Минобразования просит детально разобрать и принять «исчерпывающие меры по взысканию средств», затраченных на обучение уклониста.

Министерство просит заказчиков кадров и советы ректоров и директоров выработать «действенные меры», которые позволили бы исключить подобные факту в будущем. Сделать это предлагается до 15 ноября.

Как вариант, министерство предлагает изучить опыт Германии, где применяется дуальная система подготовки кадров. Она подразумевает, что молодые люди приобретают теоретические знания в учреждениях образования, а практические — на рабочем месте на предприятии или в организации. При этом все обучение оплачивается предприятием. Студенты получают зарплату с первого рабочего дня, причем как во время практики, так и во время теоретического обучения. По данным Минобра, всего в Германии существует около 1,5 тыс. дуальных программ высшего образования, что «соответствует примерно 4% всех специальностей в стране».ъ

Министерство образования ждет и других предложений по совершенствованию профессионального образования. Необходимо выработать механизм привлечения организаций-заказчиков кадров разной формы собственности к софинансированию подготовки кадров, а также механизмы стимулирования организаций на инвестирование средств в подготовку и переподготовку специалистов, укрепление материально-технической базы учреждений образования, считают в ведомстве.
 

 
 
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Минобразования предлагает «принять исчерпывающие меры по взысканию средств, затраченных на обучение».
 
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