Разочаровала родителей, но очаровала князя Монако. Интересные факты о жизни актрисы Грейс Келли

Сегодня, 12 ноября, оскароносной актрисе и княгине Монако Грейс Келли могло бы исполниться 89 лет. В честь дня ее рождения LADY вспоминает самые значимые моменты из биографии «принцессы экрана».





Детство

В семье Грейс спорт был образом жизни: ее мама была преподавателем физкультуры в Пеннсильванском университете, а отец — олимпийским чемпионом по академической гребле. Дети четы Келли постоянно тренировались и, надо сказать, подавали большие надежды. Все, кроме Грейс: для спортсменки она была малость пухловата. К тому же, девочка не питала особой любви к физической активности, предпочитая тренировкам игру с куклами и чтение.





Осознав, что звезды спорта из дочери не выйдет, родители отправили ее поступать в Беннингтонский женский колледж. Увы, и здесь Грейс не оправдала родительских надежд — в колледж ее не взяли, потому как она завалила экзамен по математике. Впрочем, от учебы девушка не отказалась: в этом же году ее приняли в Американскую академию драматических искусств.



Маленькая Грейс с семьей

Оскар

В «послужном» списке Грейс Келли 11 кинокартин — по современным меркам, результат ее актерской деятельности более чем скромный. Но похвастаться есть чем — например, ролями в лентах легендарного Хичкока и «Оскаром». Последний принес ей настоящую славу: в ту ночь церемония вручения премии впервые транслировалась по телевидению. По самым скромным подсчетам, шоу посмотрели не менее 50 миллионов американцев.





Счастливая неслучайность

Со своим будущим супругом, князем Ренье, Грейс познакомилась в Каннах — совместная фотосессия с монархом входила в ее рабочие обязанности. И хотя съемка была запланирована заранее, их встреча — практически случайность: в тот день Келли застряла в пробке и даже попала в небольшую аварию, а князь, не особо стремившийся позировать «с какой-то актрисой», опоздал на полчаса. Несмотря на препятствия, Грейс и Ренье все же встретились. И больше не расставались.



Первая встреча с князем

Брак по расчету

В одной из бесед с князем его близкий друг, миллиардер Аристотель Онассис, отметил: «Лучшим способом привлечь внимание к княжеству может стать брак с кем-то вроде Мэрилин Монро или Грейс Келли». В те времена Монако было непривлекательным не только для богачей, но даже для простых туристов, и отчаянно нуждалось в хорошей рекламе. Дружеский совет стал поводом для многочисленных обсуждений: а не по расчету ли этот брак?





На самом деле, расчет действительно имел место: князь Ренье, как уже стало понятно, надеялся поднять рейтинг своего государства, а родители Грейс мечтали получить путевку в высшее общество. Впрочем, даже спланированный союз может оказаться счастливым: супружество князя и актрисы было полно любви и взаимопонимания. Говорят, спустя годы брак все же дал трещину, и, тем не менее, после скоропостижной смерти супруги Ренье больше не женился.









Жертва во имя любви

Одним из условий союза с князем был отказ Грейс от актерства (спустя годы подобное решение примет и Меган Маркл). Бросать карьеру та не хотела, но перспектива стать частью одной из старейших аристократических династий Европы и любовь к будущему супругу манили ее не меньше, чем работа. Свадьба состоялась, и Келли приступила к новой роли — княгини.











Грейс родила князю троих детей

В 60-х годах Альфред Хичкок предложил ей вернуться в Голливуд: режиссер готовился к съемкам психологического триллера «Марни» и хотел отдать главную роль именно Грейс. Хичкок считал ее своей музой: «В каждом фильме она другая. Не из-за ее грима или костюмов, а потому, что она играет, раскрывая внутренний мир своей героини. В Голливуде нет ни одной актрисы такой, как она».



Грейс была музой Хичкока

Поддавшись искушению, княгиня отправилась к мужу за разрешением. По слухам, Ренье отнесся к затее супруги благосклонно, а вот жители Монако высказались против: «Наша княгиня не может и не должна сниматься в кино, как какая-то актриска!» В итоге роль получила другая блондинка — Типпи Хедрен, а Грейс упустила последний шанс вновь прикоснуться к миру кино.





Авария

Ей было едва за 50, когда вместе со своей дочерью Стефанией Грейс попала в чудовищную аварию: их автомобиль не вписался в поворот и упал со склона. Стефании повезло, а вот княгиня получила ранения, несовместимые с жизнью. И спустя сутки с согласия князя Грейс Келли отключили от аппарата искусственного дыхания.



Место той самой аварии

По одной из версий, в чудовищной трагедии виноват алкоголь — якобы княгиня, удрученная изменами мужа, налегала на спиртное, и тот день не стал исключением. Согласно другой теории, за рулем была не Грейс, а Стефания, которая по неопытности не справилась с управлением авто. Но полиция Монако вынесла свой вердикт: причиной аварии стал инсульт.

За похоронами Грейс Келли следил весь мир. Не только близкие и родные княгини, но даже рядовые граждане Монако не скрывали своих слез.



Фрэнк Синатра тяжело переживал смерть Грейс

«Второй такой, как она, нет и не будет» — сказал бывший кинопартнер Грейс Фрэнк Синатра.