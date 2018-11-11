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Минобр хочет ещё больше контролировать распределение студентов

12.11.2018 09:29 — Разное | KYKY  
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Студенты, поступившие на бюджет в беларуских вузах, после учёбы на два года получают распределение − иногда может повезти попасть туда, куда хотел, но бывает и такое, что отправляют в деревню на окраине страны. Поэтому студенты стараются как-то обойти систему − получить свободный диплом или договориться с работодателем, что де-факто не будешь у него работать. Министерство образования забеспокоилось − и написало в разные госведомтсва с требованием усилить контроль за «уклонистами», пишет TUT.by.

Минобр предлагает «принять исчерпывающие меры по взысканию средств, затраченных на обучение» и перенять немецкий опыт в подготовке кадров. Письмо отправили в облисполкомы, Мингорисполком, НАН, ассоциацию нанимателей, совет ректоров вузов. 

Текст подписан первым замминистра образования Ириной Старовойтовой. В документе говорится о том, что есть немало выпускников, которые на деле не выходят на работу по месту распределения − и это значит, что вузы плохо работают. Минобр просит разобраться с каждым таким случаем и взыскать с нерадивого студента средства, затраченные на его обучение, если нет «объективных причин» неявки.

Уже до 15 ноября Минобр хочет получить предложения и идеи, как не допускать такого в будущем. А ещё власти предлагают перенять немецкий опыт в подготовке кадров. Также до 15 ноября ведомство просит изучить опыт Германии и «проработать возможность внедрения в нашей стране дуальной системы подготовки кадров, указать организации, заинтересованные во внедрении дуального образования» − это вид обучения, когда студенты получают теоретические знания в учебном заведении, а практические − на рабочем месте.

Всё обучение, в том числе теоретическая часть, оплачивается предприятием. Дуальные студенты получают зарплату с первого рабочего дня даже во время теоретического обучения. Минобр пишет, что не меньше 12 месяцев уходит на практику, а иногда и все 18. При общей длительности обучения в 4-5 лет. 

Также Минобр просит до 15 ноября предложить иде, как привлекать организации любой формы собственности инвестировать в образование, «софинонсировать подготовку кадров».

Читайте по теме: В Беларуси бизнес сможет инвестировать в учреждения образования (это эндаумент)

 
 
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Студенты, поступившие на бюджет в беларуских вузах, после учёбы на два года получают распределение − иногда может повезти попасть туда, куда хотел, но бывает и...
 
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