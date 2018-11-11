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Аниматора в костюме лиса, задержанного в Бресте, будут судить
Константина Остапука, задержанного в Бресте в костюме лиса 11 ноября, поместили в изолятор временного содержания. Вероятно, сегодня пройдет суд над ним, пишет правозащитный
Как сообщало
На акцию 11 ноября собралось около 130 человек. Местный активист Константин Остапук пришел в костюме лиса и принес с собой воздушные шарики, которые раздавал детям. Когда мужчина уходил с площади, его задержали сотрудники ОМОН и доставили в Ленинский РУВД. Там на активиста составили административный протокол и отправили в изолятор временного содержания.
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Константина Остапука, задержанного в Бресте в костюме лиса 11 ноября, поместили в изолятор временного содержания. Вероятно, сегодня пройдет суд над ним, пишет...
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