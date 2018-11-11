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Аниматора в костюме лиса, задержанного в Бресте, будут судить

12.11.2018 09:31 — Разное | Партизан  
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Константина Остапука, задержанного в Бресте в костюме лиса 11 ноября, поместили в изолятор временного содержания. Вероятно, сегодня пройдет суд над ним, пишет правозащитный сайт "Весна".

Как сообщало Еврорадио, задержание произошло после традиционной акции протеста против строительства аккумуляторного завода. Брестчане проводят такие акции по воскресеньям под видом кормления голубей на центральной площади города.

На акцию 11 ноября собралось около 130 человек. Местный активист Константин Остапук пришел в костюме лиса и принес с собой воздушные шарики, которые раздавал детям. Когда мужчина уходил с площади, его задержали сотрудники ОМОН и доставили в Ленинский РУВД. Там на активиста составили административный протокол и отправили в изолятор временного содержания.

 
Теги: Брест
 
 
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Константина Остапука, задержанного в Бресте в костюме лиса 11 ноября, поместили в изолятор временного содержания. Вероятно, сегодня пройдет суд над ним, пишет...
 
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