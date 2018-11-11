Аниматора в костюме лиса, задержанного в Бресте, будут судить

Еврорадио , задержание произошло после традиционной акции протеста против строительства аккумуляторного завода. Брестчане проводят такие акции по воскресеньям под видом кормления голубей на центральной площади города. Как сообщало, задержание произошло после традиционной акции протеста против строительства аккумуляторного завода. Брестчане проводят такие акции по воскресеньям под видом кормления голубей на центральной площади города.





На акцию 11 ноября собралось около 130 человек. Местный активист Константин Остапук пришел в костюме лиса и принес с собой воздушные шарики, которые раздавал детям. Когда мужчина уходил с площади, его задержали сотрудники ОМОН и доставили в Ленинский РУВД. Там на активиста составили административный протокол и отправили в изолятор временного содержания.