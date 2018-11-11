ЕБРР отложил покупку акций Белинвестбанка

«Интерфакс». Он подчеркнул, что перенос данного срока с конца текущего года вызван техническими и процедурными вопросами. Об изменении планов Европейского банка реконструкции и развития рассказал глава представительства банка в РБ Александр Пивоварский информационному агентствуОн подчеркнул, что перенос данного срока с конца текущего года вызван техническими и процедурными вопросами.





В целом планы ЕБРР в отношении белорусского банка не меняются. В частности, в конце ноября ЕБРР планирует организовать привлечение для Белинвестбанка синдицированного кредита в размере 50 млн. евро. По словам Александра Пивоварского, в синдикате собираются участвовать 8 крупных международных банков.



