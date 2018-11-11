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ЕБРР отложил покупку акций Белинвестбанка
Приобретение ЕБРР пакета акций белорусского Белинвестбанка из-за технических проблем перенесли на конец I квартала 2019 года. Проведение IPO Евроторга на Лондонской фондовой бирже отложили из-за неблагоприятного момента для размещения.
Об изменении планов Европейского банка реконструкции и развития рассказал глава представительства банка в РБ Александр Пивоварский информационному агентству
В целом планы ЕБРР в отношении белорусского банка не меняются. В частности, в конце ноября ЕБРР планирует организовать привлечение для Белинвестбанка синдицированного кредита в размере 50 млн. евро. По словам Александра Пивоварского, в синдикате собираются участвовать 8 крупных международных банков.
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Приобретение ЕБРР пакета акций белорусского Белинвестбанка из-за технических проблем перенесли на конец I квартала 2019 года. Проведение IPO Евроторга на Лондонской...
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