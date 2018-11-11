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Удар по молоку: "Милкавита" произвела меньше половины от прошлогодних объемов
Гомель констатирует рекорд. За первые 9 месяцев года гомельские предприятия произвели продукции на 3,9 млрд рублей, что почти на 10% больше, чем за тот же период год назад. Но есть одно «но».
За первые 9 месяцев года у гомельских предприятий запасы готовой продукции составляют 76% среднемесячного объема производства. Есть те, кто накопил двухмесячные запасы. В их числе, например, фабрика «8марта», «Гомсельмаш», радиозавод.
Главной проблемой для внешнеэкономической деятельности стали ограничения поставок мяса и молока в Российскую Федерацию. «Милкавита» по этой причине произвела меньше половины продукции от прошлогодних объемов. А суммарно предприятия Гомельской мясо-молочной компании недобрали 40 млн долларов валютной выручки.
Как сообщает местная газета
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Гомель констатирует рекорд. За первые 9 месяцев года гомельские предприятия произвели продукции на 3,9 млрд рублей, что почти на 10% больше, чем за тот же период год...
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