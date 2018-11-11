







За первые 9 месяцев года у гомельских предприятий запасы готовой продукции составляют 76% среднемесячного объема производства. Есть те, кто накопил двухмесячные запасы. В их числе, например, фабрика «8марта», «Гомсельмаш», радиозавод.





Главной проблемой для внешнеэкономической деятельности стали ограничения поставок мяса и молока в Российскую Федерацию. «Милкавита» по этой причине произвела меньше половины продукции от прошлогодних объемов. А суммарно предприятия Гомельской мясо-молочной компании недобрали 40 млн долларов валютной выручки.



