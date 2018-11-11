ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Удар по молоку: "Милкавита" произвела меньше половины от прошлогодних объемов

12.11.2018 08:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Гомель констатирует рекорд. За первые 9 месяцев года гомельские предприятия произвели продукции на 3,9 млрд рублей, что почти на 10% больше, чем за тот же период год назад. Но есть одно «но».



За первые 9 месяцев года у гомельских предприятий запасы готовой продукции составляют 76% среднемесячного объема производства. Есть те, кто накопил двухмесячные запасы. В их числе, например, фабрика «8марта», «Гомсельмаш», радиозавод. 

Главной проблемой для внешнеэкономической деятельности стали ограничения поставок мяса и молока в Российскую Федерацию. «Милкавита» по этой причине произвела меньше половины продукции от прошлогодних объемов.  А суммарно предприятия Гомельской мясо-молочной компании недобрали 40 млн долларов валютной выручки. 

Как сообщает местная газета «Советский район», ситуацию с продовольствием мэр Гомеля Пётр Кириченко попробовал прояснить у представителей «Милкавиты» и Гомельского мясокомбината. Однако оба не смогли спрогнозировать дальнейшее развитие событий. По их словам, со стороны предприятий выполнены все требования российского сельхознадзора. 

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомель констатирует рекорд. За первые 9 месяцев года гомельские предприятия произвели продукции на 3,9 млрд рублей, что почти на 10% больше, чем за тот же период год...
 
Новости дня
Новости разные
 
Швейцария арестовала доходы "Газпрома" от "Северного потока"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика