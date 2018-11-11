Эксперт: Если люди бегут из страны, значит, система не работает

«К радикальным реформам страны прибегают от безвыходности»





Грузия изначально нашла неплохой вариант – мощнейший ребрендинг, заявив о себе как о смелом эксперименте в области реформирования. Под этим соусом все международное сообщество бросилось ей помогать. Но в итоге страна стала жертвой своего пиар-успеха. Инициаторы изменений поверили в себя как в великих реформаторов, которые несут свет не только Грузии, но и всему миру, например, той же Беларуси. Да, изменения требовали политической воли и больших усилий. Да, многие решения были революционными. Но некоторые достижения в итоге оказались достаточно скромны.





Уволить всех сотрудников дорожной полиции или чиновников – это легкая задача, которая выполняется одним росчерком пера. Какие-то шаги помогли сделать доноры – профинансировали и привезли экспертов. Так было с электронной системой, которая позволяет гражданам и бизнесу решать многие вопросы в кратчайшие сроки. Это работает и имеет устойчивый характер. Но есть вопросы, решить которые намного сложней, которые требуют постоянного участия местных экспертов, кадров, больших ресурсов. Например, как поднять промышленность, социально защитить людей, улучшить систему образования.





Для этого надо «воспитывать» народ, обучать его, приучать хотя бы вовремя приходить на работу и добросовестно трудиться. Это долгосрочный проект, в который сегодня нужно вложить огромные усилия, чтобы только через много лет получить результат.





«Белорусы умеют учиться и работать»





Формальные рамки для лучшей жизни были созданы. Но реформаторы не нашли решения тому, чем эти рамки заполнять. И до сих пор этот вопрос не решен. В первую очередь потому, что не хватает людей – квалифицированных, образованных, знающих хотя бы свой язык, умеющих читать инструкции и следовать им. Сегодня грузинская экономика испытывает голод даже не по отличным, а по нормальным кадрам.





Если сравнить опросы бизнеса, то среди проблем по всему миру на первых местах стоят доступ к финансам, налоговая система и коррупция. В Грузии — доступ к квалифицированной рабочей силе и отношение людей к работе, иными словами рабочая этика. И это сложнейшие проблемы, требующие многолетних усилий.





Белорусская ситуация в этом плане иная – система образования здесь работает. Плюс к этому люди дисциплинированны, умеют трудиться и их, по сравнению с Грузией, учат хорошо. Да, недовольство подготовкой кадров есть, но оно другое, и в чем-то зависит от амбиций бизнеса и достаточно быстрого развития секторов экономики. Но в целом школьное и выс е образование более или менее проблему закрывают.









«Зачем создавать преграды для иностранных работников?»





Есть направления, где Грузия может быть для Беларуси хорошим примером. Иностранцам трудно попасть в Беларусь. Для приехавших в страну иностранных сотрудников даже после получения визы сложности не заканчиваются – нужно где-то зарегистрироваться и пройти много других бюрократических процедур.





В Грузии для иностранных сотрудников нет никаких препятствий – никаких виз, разрешений, прописок. Страна может похвастаться отсутствием бюрократии, в том числе для иностранных работников. Вот почему в Грузию массово едут фрилансеры, которым для работы нужен только компьютер. Едут из России, Украины, Германии, Швеции. Точно так приезжают стартапы из западных стран, потому что в Грузии жить дешевле.





Так Грузия решает вопрос нехватки собственных кадров. К тому же, приезжающие маленькие и средние компании, стартапы и просто профессионалы привлекают к работе и грузинских граждан, передавая им свой опыт и взращивая хороших специалистов для страны.





Беларусь пока выстраивает иностранцам на входе баррикады. А ведь тот же IT-сектор выиграл бы, если бы украинские, армянские и другие специалисты могли приезжать и свободно здесь трудиться.





«Думая о реформах, есть риск забыть о людях»





Ловушка кардинальных реформ в том, что очень сложно защитить наиболее уязвимые группы. Проблемы с социальной защитой в Грузии были вынуждены решать из-за потери популярности политики Михаила Саакашвили. В итоге его правительство стало делать шаги, от которых изначально отказывалось, — субсидировать сельское хозяйство, выкупать у фермеров продукцию, выделять пособия на детей, минимально поднимать пенсии. Тем не менее возможности защиты населения в первую очередь были обусловлены количеством ресурсов.





Были ошибки, которые исправлялись или сразу, или с приходом нового правительства. Так государственная система здравоохранения до начала реформ была бесплатной, но не работала. Ее полностью приватизировали и ввели медицинское страхование. Правительство, которое пришло к власти в 2012 году на пике волны социальных проблем, увидело, что очень маленький процент людей могут себе позволить медицинскую страховку и оплату медуслуг, снова сделало медицину бесплатной. Сегодня люди, не имеющие платной медицинской страховки, получают ряд услуг в частных больницах бесплатно, а государство платит за них из бюджета. На это направляют огромные деньги, и такое решение не может быть устойчивым. В системе снова следует ожидать каких-то изменений.





Берясь за структурные изменения, страна может воздействовать на желудки, решая тем самым сиюминутные проблемы, а может – на мозги, создавая национальную идею или пропагандой и популизмом. В этих вопросах очень важен баланс – защитить тех, кто может пострадать от реформ, и поддержать настроения и уверенность в том, что изменения необходимы и приведут к лучшему.





«Путь Беларуси не был провальным, в чем-то даже успешным»





Беларуси удалось избежать радикализма в 1990-х годах, тем самым избежав невеселой участи многих стран. В итоге экономика страны не упала так низко, а период глубокого кризиса завершился достаточно быстро. Страны, которые пошли более радикальным путем, распродав все с молотка, отдав предприятия за бесценок, столкнулись с большим количеством проблем.





Те предприятия, которые в Беларуси еще не проданы, можно модернизировать, осовременивать. Часть из них потом приватизировать за нормальные деньги, а другие использовать как рычаг для сопутствующих отраслей.





Можно сколько угодно сейчас говорить, что эти предприятия не зарабатывают, но пока они решают за государство социальные вопросы, их невозможно просто ликвидировать, распустив людей. Это повлияло бы не только на самих работников, но и на следующее поколение. Причем многие из них просто уехали бы. Ведь результатом неработающей системы в 21 веке становится то, что люди бегут из страны.





Я считаю, что удерживать на плаву предприятия до лучших времен было правильным решением.





Беларусь, в отличие от многих постсоветских государств, не стала кардинально перестраивать свою экономику, распродавать госимущество и проводить радикальные перемены. В определенных вопросах этот более длинный путь оказался выигрышным. Сегодня, когда в стране неплохо развиваются современные отрасли экономики, растет количество частного бизнеса, неплохо существует инженерная школа, растут кадры в IT, есть перспективы для того, чтобы «выстрелить».



