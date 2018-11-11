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Кто круче Трампа? Handelszeitung сравнил зарплаты мировых лидеров
Самый высокий оклад в пересчете на евро у сингапурского премьера, утверждает издание.
Ли Сяньлун, фото AFP
Так, глава правительства Сингапура Ли Сяньлун получает в год около €1,4 млн. Он возглавляет рейтинг самых хорошо зарабатывающих мировых лидеров. Второе место с большим отрывом занимает швейцарский президент Ален Берсе (€391 тыс.), третье — американский глава Дональд Трамп (€345 тыс.).
РАЗМЕР ГОДОВОЙ ЗАРПЛАТЫ ПРЕЗИДЕНТА/ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ДАННЫМ HANDELSZEITUNG (ЕВРО):
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Самый высокий оклад в пересчете на евро у сингапурского премьера, утверждает издание.
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