ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто круче Трампа? Handelszeitung сравнил зарплаты мировых лидеров

12.11.2018 08:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Самый высокий оклад в пересчете на евро у сингапурского премьера, утверждает издание.

Кто круче Трампа? Handelszeitung сравнил зарплаты мировых лидеров
Ли Сяньлун, фото AFP
Так, глава правительства Сингапура Ли Сяньлун получает в год около €1,4 млн. Он возглавляет рейтинг самых хорошо зарабатывающих мировых лидеров. Второе место с большим отрывом занимает швейцарский президент Ален Берсе (€391 тыс.), третье — американский глава Дональд Трамп (€345 тыс.).

РАЗМЕР ГОДОВОЙ ЗАРПЛАТЫ ПРЕЗИДЕНТА/ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ДАННЫМ HANDELSZEITUNG (ЕВРО):
  • Сингапура (Ли Сяньлун) — 1 379 200,

  • Швейцарии (Ален Берсе) — 391 400,

  • США (Дональд Трамп) — 345 000,

  • Германии (Ангела Меркель) — 333 500,

  • Австрии (Себастьян Курц) — 266 600,

  • России (Владимир Путин) — 244 200,

  • Италии (Серджо Маттарелла) — 240 000,

  • Южно-Африканской Республики (Сирил Рамафоса) — 212 300,

  • Франции (Эммануэль Макрон) — 181 700,

  • Великобритании (Тереза Мэй) — 175 600,

  • Китая (Си Цзиньпин) — 17 100.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самый высокий оклад в пересчете на евро у сингапурского премьера, утверждает издание.
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер-министр Финляндии заявил о возможной причастности России к сбоям в GPS во время учений НАТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
12.11.2018
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика