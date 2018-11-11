Премьер-министр Финляндии заявил о возможной причастности России к сбоям в GPS во время учений НАТО

«В техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что Россия стоит за этим», — сказал премьер Юха Сипиля, добавив, что у России есть средства для этого. «Это послание всем странам, участвующим в военных учениях», — пояснил он.





Сбой в работе GPS в заполярных районах Финляндии финские военные зафиксировали на этой неделе, когда в регионе проходили учения НАТО Trident Juncture.