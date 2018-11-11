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Премьер-министр Финляндии заявил о возможной причастности России к сбоям в GPS во время учений НАТО

12.11.2018 08:11 — Разное | Партизан  
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Ранее аналогичные сбои были зафиксированы норвежскими военными, — сообщает РБК.

«В техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что Россия стоит за этим», — сказал премьер Юха Сипиля, добавив, что у России есть средства для этого. «Это послание всем странам, участвующим в военных учениях», — пояснил он. 

Сбой в работе GPS в заполярных районах Финляндии финские военные зафиксировали на этой неделе, когда в регионе проходили учения НАТО Trident Juncture.

 
 
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Ранее аналогичные сбои были зафиксированы норвежскими военными, — сообщает РБК.
 
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