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Историк: СССР был страной стукачей, но не потому, что народ плохой

12.11.2018 08:05 — Разное | Партизан  
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Историк и архивист Змитер Дрозд ответил «любителям обелять Сталина и НКВД, которые часто любят говорить о каких-то 4 миллионах доносов, которые якобы написали сами граждане».


Дмитрий Дрозд

«Мол, это не система такая плохая, а народ. Но на самом деле в СССР донос не был основным источников сведений. Основным источником был ОТЧЕТ, — написал Змитер Дрозд в Фейсбуке. — Впрочем, назывались они по-разному, но это был не текст добровольного помощника или «доброжелателя». Это была обязанность и задача человека, который был завербован НКВД, и фактически был нештатным сотрудником — осведомителем, источником, сексотом...

Большинство таких товарищей попадали в стукачи не добровольно, а будучи пойманы на супружеской измене, краже, пьянстве, ну или на патриотических чувствах и т.п. Это вовсе не донос или анонимка — это рутинная деятельность сотрудников НКВД, перед каждым из которых стоял план по вербовке новых осведомителей. Естественно, подобное доносительство всячески поощрялось (деньги, паёк, продвижение по службе...).

Вообще СССР — это была страна стукачей, но не потому, что народ плохой, а потому что такими их сделала система, которая не только поощряла доносительство, но и угрожала — за факт недоносительства можно было отправиться в лагеря.

Даже жен расстрелянных «врагов народа» чаще судили за то, что... «не могла не знать», «не донесла» и т.п. А в большинстве дел нет никаких доносов. Есть установочные биографические данные (это и есть основной источник обвинений — не там родился, не в той семье, не той национальности, не там служил, не в той партии состоял...), профессиональная агентурная работа, отчеты осведомителей, слежка, прослушка, перлюстрация писем... на основании чего вёлся сбор компромата».

 

 
 
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Историк и архивист Змитер Дрозд ответил «любителям обелять Сталина и НКВД, которые часто любят говорить о каких-то 4 миллионах доносов, которые якобы написали сами...
 
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