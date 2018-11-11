Историк: СССР был страной стукачей, но не потому, что народ плохой





Дмитрий Дрозд





Фейсбуке . — Впрочем, назывались они по-разному, но это был не текст добровольного помощника или «доброжелателя». Это была обязанность и задача человека, который был завербован НКВД, и фактически был нештатным сотрудником — осведомителем, источником, сексотом... «Мол, это не система такая плохая, а народ. Но на самом деле в СССР донос не был основным источников сведений. Основным источником был ОТЧЕТ, — написал Змитер Дрозд в. — Впрочем, назывались они по-разному, но это был не текст добровольного помощника или «доброжелателя». Это была обязанность и задача человека, который был завербован НКВД, и фактически был нештатным сотрудником — осведомителем, источником, сексотом...





Большинство таких товарищей попадали в стукачи не добровольно, а будучи пойманы на супружеской измене, краже, пьянстве, ну или на патриотических чувствах и т.п. Это вовсе не донос или анонимка — это рутинная деятельность сотрудников НКВД, перед каждым из которых стоял план по вербовке новых осведомителей. Естественно, подобное доносительство всячески поощрялось (деньги, паёк, продвижение по службе...).





Вообще СССР — это была страна стукачей, но не потому, что народ плохой, а потому что такими их сделала система, которая не только поощряла доносительство, но и угрожала — за факт недоносительства можно было отправиться в лагеря.





Даже жен расстрелянных «врагов народа» чаще судили за то, что... «не могла не знать», «не донесла» и т.п. А в большинстве дел нет никаких доносов. Есть установочные биографические данные (это и есть основной источник обвинений — не там родился, не в той семье, не той национальности, не там служил, не в той партии состоял...), профессиональная агентурная работа, отчеты осведомителей, слежка, прослушка, перлюстрация писем... на основании чего вёлся сбор компромата».



