«Адвокат» Путина и Лукашенко проиграл выборы в США впервые за 30 лет









70-летний республиканец проиграл демократу Харли Руде в 48-м избительном округе Калифорнии, передает Ассошиэйтед Пресс.





Результат был окончательно объявлен после подсчета избирательных бюллетеней, отправленных по почте, в субботу, 10 ноября. Руда - сам в прошлом республиканец, перешедший в демократы, - набрал 52% голосов.





ВВС . До этого времени Рорабахер выигрывал каждые выборы в округе, начиная с 1988 года, сообщает



