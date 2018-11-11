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«Адвокат» Путина и Лукашенко проиграл выборы в США впервые за 30 лет
Американский политик Дана Тейлор Рорабахер, давно и открыто поддерживавший в парламенте Россию и режим Владимира Путина, лишился места в Палате представителей США.
70-летний республиканец проиграл демократу Харли Руде в 48-м избительном округе Калифорнии, передает Ассошиэйтед Пресс.
Результат был окончательно объявлен после подсчета избирательных бюллетеней, отправленных по почте, в субботу, 10 ноября. Руда - сам в прошлом республиканец, перешедший в демократы, - набрал 52% голосов.
До этого времени Рорабахер выигрывал каждые выборы в округе, начиная с 1988 года, сообщает
В 1980-е будущий конгрессмен работал в предвыборных штабах президента Рональда Рейгана, а находясь в Белом доме, помог главе государства сформулировать ряд основпологающих документов для его политического курса. В 2015 году он приезжал в Минск и встречался с Александром Лукашенко. На той встрече он предложил повысить уровень дипломатического представительства, вернуть посла, начать перезагрузку отношений. Причем, визит был инициирован именно американской стороной.
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Американский политик Дана Тейлор Рорабахер, давно и открыто поддерживавший в парламенте Россию и режим Владимира Путина, лишился места в Палате представителей...
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